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12वीं में लाया था 90 प्रतिशत, मार्कशीट गिरवी रख जीते 5 लाख रुपए; शातिर दिमाग का है IRS की बेटी का हत्यारा

Apr 24, 2026 12:18 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली में आईआरएस की बेटी की हत्या के मामले में कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि 12वीं की परीक्षा में राहुल ने 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और मार्कशीट गिरवी रखकर 5 लाख रुपए जीता था।

12वीं में लाया था 90 प्रतिशत, मार्कशीट गिरवी रख जीते 5 लाख रुपए; शातिर दिमाग का है IRS की बेटी का हत्यारा

दिल्ली में आईआरएस की बेटी का घर में घुसकर पुराने नौकर ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने घर में लूटपाट भी की। अब इस मामले में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी राहुल मीणा को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। ऑनलाइन बेटिंग में आरोपी राहुल कई लाख रुपए हार चुका था। आगे बेटिंग के लिए आरोपी ने अपनी मार्कशीट रखकर कर्ज लिया था और उससे उसकी किस्मत खुल गई।

मार्कशीट गिरवी रख जीते थे 5 लाख रुपए

आरोपी ना सिर्फ शातिर दिमाग का है बल्कि पढ़ने में भी मेधावी था। हाईस्कूल के एग्जाम में राहुल ने 73 प्रतिशत अंक हासिल किए थे, वहीं 12वीं की परीक्षा में उसने 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। राहुल को ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग की ऐसी लत लगी थी कि वो अपना मोबाइल फोन, बाइक और घर के कई सामान को गिरवी रख दिया था। जब सारी चीजें गिरवी रखने के बाद कुछ नहीं बचा तो राहुल ने अपनी मार्कशीट को भी गिरवी रख दिया। इस बार राहुल की किस्मत ने साथ दिया और उसने कुल 5 लाख रुपए जीत लिए।

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इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बढ़ते कर्ज और लोन चुकाने के दबाव के चलते मीणा वापस दिल्ली आ गया था। यहां की अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी के घर पहुंचा। इस घर के बारे में राहुल सबकुछ जानता था। राहुल ने परिवार का शेड्यूज जानते हुए घर में घुसने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया। राहुल ने अधिकारी की बेटी से बताया कि उनकी मां ने उसे बुलाया है। इस बात पर लड़की ने भरोसा कर लिया और घर में घुसने के बाद राहुल ने उसकी हत्या कर दी।

क्या बोले राहुल के परिजन

इस घटना के बाद राजस्थान के अलवर में हुई एक रेप की घटना से भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले एक रेप की एक शिकायत में भी उसका नाम सामने आया है। इस मामले पर राहुल के परिजनों का कहना है कि वो आरोप झूठा है। परिजनों का कहना है कि यह आरोप दोस्त के साथ पैसों को लेकर हुए विवाद के कारण लगाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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