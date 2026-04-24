12वीं में लाया था 90 प्रतिशत, मार्कशीट गिरवी रख जीते 5 लाख रुपए; शातिर दिमाग का है IRS की बेटी का हत्यारा
दिल्ली में आईआरएस की बेटी की हत्या के मामले में कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि 12वीं की परीक्षा में राहुल ने 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और मार्कशीट गिरवी रखकर 5 लाख रुपए जीता था।
दिल्ली में आईआरएस की बेटी का घर में घुसकर पुराने नौकर ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने घर में लूटपाट भी की। अब इस मामले में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी राहुल मीणा को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। ऑनलाइन बेटिंग में आरोपी राहुल कई लाख रुपए हार चुका था। आगे बेटिंग के लिए आरोपी ने अपनी मार्कशीट रखकर कर्ज लिया था और उससे उसकी किस्मत खुल गई।
मार्कशीट गिरवी रख जीते थे 5 लाख रुपए
आरोपी ना सिर्फ शातिर दिमाग का है बल्कि पढ़ने में भी मेधावी था। हाईस्कूल के एग्जाम में राहुल ने 73 प्रतिशत अंक हासिल किए थे, वहीं 12वीं की परीक्षा में उसने 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। राहुल को ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग की ऐसी लत लगी थी कि वो अपना मोबाइल फोन, बाइक और घर के कई सामान को गिरवी रख दिया था। जब सारी चीजें गिरवी रखने के बाद कुछ नहीं बचा तो राहुल ने अपनी मार्कशीट को भी गिरवी रख दिया। इस बार राहुल की किस्मत ने साथ दिया और उसने कुल 5 लाख रुपए जीत लिए।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बढ़ते कर्ज और लोन चुकाने के दबाव के चलते मीणा वापस दिल्ली आ गया था। यहां की अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी के घर पहुंचा। इस घर के बारे में राहुल सबकुछ जानता था। राहुल ने परिवार का शेड्यूज जानते हुए घर में घुसने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया। राहुल ने अधिकारी की बेटी से बताया कि उनकी मां ने उसे बुलाया है। इस बात पर लड़की ने भरोसा कर लिया और घर में घुसने के बाद राहुल ने उसकी हत्या कर दी।
क्या बोले राहुल के परिजन
इस घटना के बाद राजस्थान के अलवर में हुई एक रेप की घटना से भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले एक रेप की एक शिकायत में भी उसका नाम सामने आया है। इस मामले पर राहुल के परिजनों का कहना है कि वो आरोप झूठा है। परिजनों का कहना है कि यह आरोप दोस्त के साथ पैसों को लेकर हुए विवाद के कारण लगाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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