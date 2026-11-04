अचानक गिरी और…, दिल्ली के स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत; सामने आया CCTV वीडियो
दिल्ली के मयूर विहार स्कूल में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां स्कूल में 9 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
दिल्ली के मयूर विहार स्कूल में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां स्कूल में 9 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्ची क्लास में आती है और थोड़ी देर खड़ने रहने के बाद जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे पीसीआर पर एक कॉल आई। इसमें बताया गया कि मयूर विहार के लवली पब्लिक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को निर्माण विहार के मलिक रेडिक्स अस्पताल में लाया गया है। कॉल पर बताया गया कि यहां पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी।
अचानक बेहोश होकर गिरी थी
इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस स्कूल पहुंची और स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की। कैमरे की जांच के दौरान देखा गया कि बच्ची अचानक से बेहोश होकर गिर गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद सीसीटीवी जांच की गई और अब मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस बच्ची के माता-पिता और स्कूल के अधिकारियों से पूछताछ करेगी और उनकी बात को रिकॉर्ड करेगी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज के साथ दूसरे साक्ष्यों के आधार पर बच्ची की अचानक हुई मौत की जांच की जा रही है।
थोड़ी देर पहले ही बाहर से आई थी
सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची किसी काम से बाहर गई थी और 10 बजे के करीब वो फिर से क्लास में पहुंची। जब बच्ची क्लास में पहुंची तो सभी बच्चे अपने में व्यस्त थे। तभी वो क्लास में घुसी और थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। खड़े रहने के दौरान बच्ची ने कुछ असहज महसूस किया और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद अचानक जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद बच्चों में अफरातफरी मच गई। इतने में एक टीचर पहुंचीं और उन्होंने बच्ची को उठाकर कुर्सी पर बैठाने का प्रयास किया लेकिन अचेतावस्था के कारण बच्ची कुर्सी पर नहीं बैठ सकी। एहतियात के तौर पर टीचर ने बच्ची के सीने पर हाथ से रगड़ना शुरू किया। कुछ देर में ही बच्ची के आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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