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गाजियाबाद में 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप, मुस्लिम आरोपी का परिवार घर छोड़कर फरार

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के मुरादनगर में 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी दूसरे समुदाय से संबंध रखता है। इस वजह से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना के बाद से आरोपी और उसका परिवार घर में ताला लगाकर फरार हो गए।

गाजियाबाद में 9 साल की बच्ची को अगवा कर रेप, मुस्लिम आरोपी का परिवार घर छोड़कर फरार

गाजियाबाद के मुरादनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के एक नाबालिग लड़के ने पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली नौ साल की बच्ची को अगवा कर उससे रेप किया। शिकायत करने पर आरोपी पक्ष ने बच्ची के परिजनों के साथ मारपीट भी की। आरोपी का एनकांउटर और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। आरोपी का परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मुरादनगर के गांव निवासी व्यक्ति की नौ साल की बच्ची गुरुवार दोपहर तीन बजे घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला किशोर मौके पर आया और खेल रहे बच्ची से काफी देर तक बातें करता रहा। इसके बाद मौका पाकर आरोपी किशोर बच्ची को अगवा कर अपने घर की छत पर ले गया और बच्ची से रेप किया। जब आरोपी किशोर गलत काम कर रहा था तो बच्ची की ताई ने देख लिया। ताई ने किशोर को रंगेहाथ पकड़कर बच्ची की दादी को सूचना दी। जब बच्ची की दादी वहां पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। बदहवाश स्थिति में बच्ची को मकान की छत से नीचे उतारा और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

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पीड़िता के परिवार से मारपीट की

आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने बच्ची की दादी और पिता के साथ अभद्रता व मारपीट की। गुरुवार देर रात परिजन मुरादनगर थाने पहुंचे और तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। आरोपी दूसरे समुदाय से संबंध रखता है, जिस कारण गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

एनकांउटर की मांग को लेकर हंगामा

बच्ची के साथ रेप की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शुक्रवार को एकत्र होकर मुरादनगर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि आरोपी और उसके परिजनों का एनकांउटर किया जाए और घर पर बुलडोजर चलाया जाए। शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे भाजपा नेत्री उदिता त्यागी महिलाओं के साथ मुरादनगर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

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आरोपी को मासूम बताने पर नोंकझोक

इसी बीच थानाप्रभारी कक्ष में बैठे पूर्व प्रधान ने आरोपी को मासूम बता दिया। इस बात को लेकर पूर्व प्रधान व उदिता त्यागी के बीच नोंकझोक हो गई। थानाप्रभारी ने किसी तरह मामला शांत कराया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो थाने का घेराव किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में यदि दबाव में कार करेगी तो वह पीड़ित को न्याय दिलाने तक शांत नहीं बैठेंगे।

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आरोपी का परिवार फरार

बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीण एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। इसी बीच आरोपी का परिवार अपने घर का ताला लगाकर गांव से फरार हो गया। दरअसल पीड़िता और आरोपी का घर की दीवार मिली हुई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

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