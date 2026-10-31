गाजियाबाद में लापरवाह दरोगाओं पर गिरी गाज, एक साथ 9 को लाइन हाजिर किया
गाजियाबाद में कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले दरोगाओं पर विभागीय गाज गिरी है। कमिश्नरेट के तीनों जोन के डीसीपी ने 9 दरोगाओं को लाइनहाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में खलबली मची है।
गाजियाबाद कमिश्नरेट में अपराध नियंत्रण और जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर तीनों जोन के डीसीपी ने नौ दरोगाओं को लाइनहाजिर कर दिया। लोनी थाने के एलएच के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, जबकि दो अन्य उपनिरीक्षकों को चेतावनी दी गई है। कार्रवाई से पुलिस विभाग में खलबली मची है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, थानों और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा के दौरान जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, विवेचना में अनियमितता और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश न लगाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद तीनों जोन के डीसीपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। सिटी जोन के चार, ट्रांस हिंडन जोन के तीन और ग्रामीण जोन के दो उपनिरीक्षकों को लाइनहाजिर किया गया। वहीं, लोनी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह के खिलाफ जनशिकायतों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन को लेकर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं।
डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने विजय नगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक जीवेश कुमार देव और मनीष कुमार सिंह को लाइनहाजिर किया। इसके अलावा सिहानी गेट थाने के उपनिरीक्षक पंकज कुमार वर्मा और नगर कोतवाली ने के उपनिरीक्षक हर्षमणि तिवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इनमें हर्षमणि तिवारी नवयुग मार्केट चौकी प्रभारी के रूप में तैनात थे।
क्षेत्र के एक होटल में देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा। वहीं, सिहानी गेट की नासिरपुर चौकी के प्रभारी रहे पंकज कुमार वर्मा पर विवेचना में अनियमितता बरतने और गुरुद्वारे से जुड़े एक प्रकरण में एक पक्ष का साथ देने के आरोपों के चलते कार्रवाई हुई।
विजयनगर की सेक्टर-नौ चौकी के प्रभारी रहे मनीष कुमार सिंह पर जनसुनवाई में लापरवाही और आईजीआरएस की रैंकिंग में पिछड़ने के कारण कार्रवाई की गई। वहीं, विजयनगर थाने में तैनात जीवेश कुमार देव पर गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बुजुर्ग का अंतिम संस्कार लावारिस के रूप में कराए जाने के मामले में कार्रवाई हुई।
जिला आबकारी अधिकारी और दो इंस्पेक्टर सस्पेंड
शासन ने गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी और दो इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है। इन पर नाइट क्लबों में बिना लाइसेंस शराब परोसने और दूसरे राज्यों की शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप है। यह कार्रवाई शुक्रवार को आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार के पद पर रहते हुए इन गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं को रोकने में विफल रहने पर शासन ने उन्हें दोषी माना। जिसके बाद शासन ने जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, सेक्टर-2 के इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह और सेक्टर-5 के इंस्पेक्टर चमन सिंह को सस्पेंड कर दिया। निलंबन की अवधि में संजय कुमार को आबकारी आयुक्त प्रयागराज कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आरोपों की विस्तृत जांच के लिए मेरठ के उप आबकारी आयुक्त को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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