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पाकिस्तान से हथियार मंगाकर दिल्ली में बेचते थे, इंटरनेशनल गैंग के 9 तस्कर दबोचे गए

Apr 30, 2026 09:14 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इन हथियारों की तस्करी नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में होती थी। गिरफ्तार आरोपियों में फर्दीन, वसीक, वसीम मलिक, अमन उर्फ अभिषेक, आदिल, राहिल, इमरान, मोहम्मद अहमद और विशाल शामिल हैं।

पाकिस्तान से हथियार मंगाकर दिल्ली में बेचते थे, इंटरनेशनल गैंग के 9 तस्कर दबोचे गए

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर भारत में सक्रिय एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विदेशी हथियारों को पाकिस्तान से मंगाते थे। इन हथियारों की तस्करी नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में होती थी। गिरफ्तार आरोपियों में फर्दीन, वसीक, वसीम मलिक, अमन उर्फ अभिषेक, आदिल, राहिल, इमरान, मोहम्मद अहमद और विशाल शामिल हैं।

पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत आते थे हथियार

पुलिस अब गिरोह के सरगना शाहबाज अंसारी और उसके चाचा रेहान अंसारी की तलाश में जुटी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 सेमी-ऑटोमैटिक व विदेशी हथियार, दो देसी शॉटगन, तीन कट्टे, 92 कारतूस, छह मैगजीन, मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि विदेशी हथियार पाकिस्तान से मंगवाकर नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत लाए जाते थे और फिर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई किए जाते थे।

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कोई हथियारों की डील करता, कोई बॉर्डर पार

एडिशनल कमिश्नर स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि वसीम मलिक दिल्ली के तुर्कमान गेट का रहने वाला एक पुराना अपराधी है। उसके ऊपर हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। वहीं राहिल और इमरान, दोनों मुख्य आरोपी शाहबाज के रिश्तेदार हैं। राहिल का काम हथियारों की डीलिंग करना था। वह दिल्ली में लोगों से डील करता था, जबकि इमरान नेपाल बॉर्डर के जरिए हथियारों की तस्करी में माहिर है। इसके अलावा मोहम्मद अहमद, मुंगेर (बिहार) से भी हथियार मंगवाता था और उन्हें दिल्ली‑यूपी में सप्लाई करता था।

जब्त हथियारजब्त हथियार

बिहार से भी करते थे हथियारों की सप्लाई

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह गिरोह न सिर्फ विदेशी हथियार लाता था, बल्कि बिहार के मुंगेर से हथियार मंगवाकर दिल्ली‑एनसीआर में सप्लाई करता था। बदले में विदेशी हथियार पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे। स्पेशल सेल ने इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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8वीं तक पढ़ा है वसीम मलिक, आधा दर्जन FIR दर्ज

वसीम मलिक, तुर्कमान गेट, दिल्ली का निवासी है। यह 8वीं तक पढ़ा है और 2008 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। इसके खिलाफ हत्या (302 IPC) और डकैती जैसे संगीन मामलों सहित आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। जेल में रहने के दौरान इसका संपर्क शाहबाज अंसारी से हुआ। यह विदेशी हथियारों की खेप रिसीव करता था और दिल्ली के गैंग्स में हथियार बांटता था।

जब्त हथियार

वसीक, वसीम मलिक का भतीजा है। यह बी.कॉम ड्रॉपआउट है और यूट्यूब चैनल चलाने का शौकीन है। जब वसीम जेल गया, तब हथियारों की खेप को ठिकाने लगाने और सुरक्षित छिपाने की जिम्मेदारी इसी की थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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