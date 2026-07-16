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गुरुग्राम के इन 9 सेक्टरों को मिलेगी भरपूर बिजली, जल्द शुरू होने वाला है बिजलीघर

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के 9 सेक्टरों को जल्द ही भरपूर बिजली मिलने वाली है। 220 केवी क्षमता के बिजलीघर के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को बिजली केबल डालने की मंजूरी दे दी है। बिजलीघर करीब 90 प्रतिशत तक बनकर तैयार हो चुका है।

गुरुग्राम के इन 9 सेक्टरों को मिलेगी भरपूर बिजली, जल्द शुरू होने वाला है बिजलीघर

गुरुग्राम के सेक्टर-99 में करीब 62 करोड़ रुपये से निर्माणाधीन 220 केवी क्षमता के बिजलीघर के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) को बिजली केबल डालने की मंजूरी दे दी है। इससे नौ सेक्टरों के लोगों को भरपूर बिजली की आपूर्ति होगी।

बिजलीघर 90 प्रतिशत तक तैयार

बुधवार को जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें एचवीपीएन के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया मौजूद थे। एचवीपीएन ने जीएमडीए अधिकारियों को बताया कि यह बिजलीघर करीब 90 प्रतिशत तक बनकर तैयार हो चुका है। इस बिजलीघर को दौलताबाद के 400केवी क्षमता के बिजलीघर से लाइन इन और लाइन आउट प्रणाली के मााध्यम से जोड़ा जाना है। इस बिजलीघर के माध्यम से माानेसर के 220केवी बिजलीघर को जोड़ा जाना है। ऐसे में बिजली केबल बिछाने के लिए सड़कों के साथ लगते हरित क्षेत्र की आवश्यकता है।

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पांच सदस्यीय समिति का गठन

मीणा ने एचवीपीएन की तरफ से तैयार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएमडीए की मौजूदा जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती नाले जैसी यूटिलिटी अवसंरचना किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। एचवीपीएन के अधीक्षक अभियंता केके सरकार की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें एचवीपीएन की कार्यकारी अभियंता वनिता बंसल, जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा आदि शामिल हैं। समिति को यह दिशा-निर्देश दिए कि वह प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन के अलाइनमेंट का निरीक्षण कर 10 दिन के अंदर इसके मार्ग को अंतिम रूप दें।

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इन सेक्टरों को लाभ होगा

इस बिजलीघर के शुरू होने से सेक्टर-88ए, 88बी, 99, 99ए, 101, 102, 103, 104 में विकसित रिहायशी सोसाइटियों और कॉलोनियों को फायदा होगा। सेक्टर-नौ के 66केवी क्षमता के बिजलीघर पर लोड कम होने की वजह से आसपास लगती कॉलोनियों और सेक्टरों को लाभ मिलेगा।

भूखंडों का भुगतान होगा

एचवीपीएन ने बिजलीघर का टेंडर जारी करने के बाद मंजूर बिजली केबल बिछाने की योजना की समीक्षा की तो पाया कि जमीन अधिग्रहण की एवज में जमीन मालिकों को करीब एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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