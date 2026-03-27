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मोमोज खाने के बाद पेट दर्द, बुखार और उल्टी; परिवार के 9 लोग अस्पताल में भर्ती

Mar 27, 2026 10:23 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नोएडा
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उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी इलाके में मोमोज खाने से 10 लोग बीमार पड़ गए। इनमें 9 लोग एक ही परिवार के हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन लोगों ने पास के ही एक दुकान से मोमोज खरीदा था। मोमोज के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया है।

मोमोज खाने के बाद पेट दर्द, बुखार और उल्टी; परिवार के 9 लोग अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी इलाके में मोमोज खाने से 10 लोग बीमार पड़ गए। इनमें 9 लोग एक ही परिवार के हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन लोगों ने पास के ही एक दुकान से मोमोज खरीदा था। मोमोज के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दादरी इलाके में एक पास की दुकान से मोमोज खाने के बाद कम से कम 10 लोग बीमार पड़ गए। इनमें से नौ लोग एक ही परिवार के थे। बीमार लोगों ने पेट दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत की। इसके बाद उन्हें बुधवार शाम दादरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया।

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि इलाज के बाद सभी मरीजों को छुट्टी दे दी गई। उनमें फ़ूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए। उन्होंने कहा कि सीएचसी दादरी में 10 लोगों को भर्ती किया गया था। इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मोमोज खाने के बाद उनमें फ़ूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखे। अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित लोगों में से नौ लोग एक ही परिवार के थे।

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एक स्थानीय निवासी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उनके परिवार के लोगों ने पास की ही एक दुकान से मोमोज खरीदे थे, जिसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मोमोज खाने के बाद उन्हें बुखार, पेट दर्द और उल्टी होने लगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि दुकान मालिक के परिसर से सैंपल लिए गए हैं और उन्हें लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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