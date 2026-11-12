डीटीसी में पेंशन का पेच, 9 नई शर्तों से 21 हजार रिटायर्ड कर्मचारी और उनके आश्रित परेशान
दिल्ली परिवहन निगम में पेंशन का पेच फंस गया है। विभाग की ओर से जारी 9 नई शर्तों के कारण रिटायर्ड कर्मचारियों और आश्रितों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दस्तावेजों को पूरा करने एवं नई प्रक्रिया के लिए उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपने रिटायर्ड कर्मचारी और आश्रितों की पेंशन के लिए नई नौ शर्तें जारी की हैं। इसके कारण पूर्व कर्मचारी और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दस्तावेजों को पूरा करने एवं नई प्रक्रिया के लिए उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जबकि पहले प्रत्येक वर्ष केवल एक दस्तावेज देकर उनकी पेंशन जारी रहती थी।
डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अपने संबंधित कार्यालय (जहां से वे रिटायर हुए हैं) में जीवित होने का प्रमाणपत्र देना पड़ता है। अभी तक नियम था कि पूर्व कर्मचारी और उनके आश्रित संबंधित कार्यालय जाकर मुहैया कराए गए एक पेपर पर दस्तखत करते थे और पेंशन जारी रहती थी। लेकिन इस वर्ष से नियमों में बदलाव करके नौ नई शर्तें लगा दी गई हैं। इस कारण रिटायर्ड कर्मचारी कई डिपो के चक्कर काट रहे हैं। पहले शनिवार को भी दस्तावेज जमा हो जाते थे लेकिन अब केवल सोमवार से शुक्रवार के बीच ही लिए जाएंगे। पेंशन धारक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो भी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया: विभाग
पेंशन विभाग के प्रबंधक ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी या उनकी पत्नी किसी भी डिपो या अपने बैंक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, लेकिन पेंशनर्स के आश्रित यानी अविवाहित बेटी या आश्रित की श्रेणी में आने वाला बेटा अगर पेंशन ले रहे हैं तो उन्हें अब डीटीसी मुख्यालय में ही आकर दस्तावेज जमा कराने होंगे। पारदर्शिता के लिए यह नियम लागू किया गया है। वहीं, डीटीसी पेंशनर्स वेलफेयर फोरम के महासचिव राज सिंह ने कहा है कि आश्रितों के लिए बदले गए नियमों को वापस लिए जाने के संबंध में पेंशन विभाग के अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है।
ये हैं नई 9 शर्तें
● डिपो स्तर पर प्रोसेस किए जाने वाले हर जीवन प्रमाण पत्र पर पेंशन सेल भेजने से पहले संबंधित डिपो मैनेजर या यूनिट अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य।
● जीवन प्रमाण पत्र केवल सोमवार से शुक्रवार (कार्य दिवसों) के दौरान ही जमा किए जाएंगे। शनिवार को इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
● जीवन प्रमाण पत्र के साथ लगे सभी दस्तावेजों की डिपो/यूनिट स्तर पर पूरी तरह जांच होगी। किसी भी कमी या गड़बड़ी को पेंशन सेल भेजने से पहले ठीक करना होगा।
● सभी पेंशनभोगियों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतियां, मोबाइल नंबर और अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो पहचान सत्यापन के लिए जमा करानी होगी।
● जो पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पेंशन सेल नहीं आ सकते, वे केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक से सत्यापित कराकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
● जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय पेंशनभोगी को अपनी मूल पेंशन बुक या पेंशनर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
● सोमवार से शुक्रवार के बीच प्राप्त जीवन प्रमाण पत्रों को संबंधित डिपो द्वारा अगले सोमवार तक अनिवार्य रूप से पेंशन सेल भेजना होगा। सत्यापित प्रमाण पत्र 7 दिसंबर या उससे पहले पेंशन सेल पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
● पारिवारिक पेंशन मामलों में जीवन प्रमाण पत्र डिपो स्तर पर सत्यापित नहीं होंगे। इन्हें दस्तावेजों की जांच के बाद सीधे उप प्रबंधक/पेंशन सेल द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाएगा।
● दस्तावेजों की जांच, विवरण के मिलान और समय पर प्रमाण पत्र भेजने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित डिपो मैनेजर/यूनिट अधिकारियों की होगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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