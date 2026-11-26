गाजियाबाद के खोड़ा में 9 बांग्लादेशी पकड़े, सिलाई फैक्टरी में काम कर रहे थे
गाजियाबाद में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ये सभी एक सिलाई फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आव्रजन ब्यूरो के अधिकारी सभी से पूछताछ कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस अधिकारी इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में चल रही एक सिलाई फैक्टरी से नौ बाांग्लादेशी पकड़े गए हैं। एक गोपनीय सूचना के आधार पर स्थानीय खुफिया इकाई ने पुलिस बल के साथ मंगलवार शाम छापेमारी की। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि खोड़ा स्थित एक सिलाई फैक्टरी में कुछ संदिग्ध लोग हैं। मंगलवार शाम एलआईयू ने पुलिस बल के साथ फैक्टरी पर छापेमारी की। फैक्टरी में करीब 25-30 लोग काम कर रहे थे। सभी से पूछताछ की गई, जिनमें से नौ लोग संदिग्ध मिले। इन्हें पकड़कर टीम खोड़ा थाने ले गई। इनके दस्तावेजों की छानबीन की गई। सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच में बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आईबी और गृह मंत्रालय को सूचना दी गई।
गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो के अधिकारी भी गाजियाबाद पहुंचे और बुधवार को पकड़े गए सभी नौ लोगों को लोहियानगर में महिला थाना के परिसर में बने एलआईयू के कार्यालय लाया गया है। सूत्र बताते हैं कि अब आव्रजन ब्यूरो के अधिकारी सभी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया है और गृह मंत्रालय की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इसीलिए स्थानीय पुलिस अधिकारी स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हैं। एलआईयू से जुड़े सूत्रों ने कार्रवाई की पुष्टि की है, लेकिन आधिकारिक बयान देने से इनकार किया है।
चौथी बार पकड़े गए बांग्लादेशी
बांग्लादेशी पकड़े जाने से एक बार फिर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात है कि कमिश्नरेट बनने के बाद भी लगातार बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। नवंबर 2023 में लोनी बॉर्डर पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2024 में कौशांबी के भोवापुर से महिला समेत पांच बांग्लादेशी पकड़े गए थे। इन पर लोगों से ठगी करने का आरोप था।
फर्जी आधार कार्ड मिला
सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी इस फैक्टरी में ढाई से तीन माह से कार्यरत थे। सभी आसपास के ही इलाके में रह रहे थे। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिला है, लेकिन किसी के भी पास वैध पासपोर्ट नहीं मिला। अधिकांश आरोपियों ने पश्चिम बंगाल और बिहार का खुद को मूलनिवासी बताया। उन जगहों पर भी आरोपियों का सत्यापन नहीं हो पाया।
काफी समय से रह रहे
एलआईयू से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए आरोपी लंबे समय से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। अब तक देश के खिलाफ किसी तरह की साजिश में इनके शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। इसलिए अब आव्रजन ब्यूरो ने इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इन्हें अगले दो सप्ताह में सीधे बांग्लादेश भेजा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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