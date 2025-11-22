गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने ली 8 साल के बच्चे की जान, नाबालिग चला रहा था वाहन; लोगों ने जमकर पीटा

Hindustan Hindi News
कुमार और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बच्चे को गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में घायल नाबालिग कार ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Sat, 22 Nov 2025 10:29 PMSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए 8 साल के एक लड़के को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कार बच्चे को करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और इसके बाद आरोपी नाबालिग ने कार को रोका। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने नाबालिग ड्राइवर की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भोंडसी इलाके में हुई, जब कृष्ण कुंज के रहने वाला युहान (8) अपने पिता अश्विनी कुमार के साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक के पास खड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां आई तेज रफ्तार कार ने युहान को टक्कर मारी और उसे कुछ मीटर तक घसीटती ले गई।

इसके बाद युहान के पिता कुमार और दूसरे लोग गंभीर हालत में उसे गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में घायल नाबालिग कार ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी ने बताया कि शनिवार को पोस्टमॉर्टम के बाद उन्होंने शव परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

