मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में 8.5 KG सोने की हुई थी डकैती, 400 लोगों का माल लूट ले गए बदमाश

8.5 KG gold robbed from Manappuram Gold branch in Gurugram robbers looted 400 people jewellery

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:12 AM
गुरुग्राम में शीतला माता रोड पर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा में 8.5 किलो सोने की डकैती हुई थी। इसका खुलासा सोमवार को कंपनी द्वारा किए गए ऑडिट में हुआ है। इसकी कीमत करीब नौ करोड़ रुपये आंकी गई है। शनिवार को मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में पांच नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती डाली थी। पुलिस इसे किसी संगठित गिरोह का काम मान रही है।

सहायक मैनेजर श्रीकृष्ण के अनुसार, बदमाश कुल 32 किलो सोने में से 323 पैकेट लूटकर ले गए। करीब 400 लोगों का सोना बदमाश लेकर गए हैं। शाखा में 1200 लोगों के जेवरात रखे गए थे। इस वारदात के बाद सोमवार को लोग अपने जेवरात को लेकर काफी चिंतित दिखे और पूछने के लिए पहुंचे।

घटना के चश्मदीद सिक्योरिटी गार्ड प्रद्युम्न ने बताया कि जब वह शाम करीब पौने छह बजे ब्रांच पहुंचे तो तीन लोग पहले से ही अंदर में थे और दो बाहर बैठे थे। एक बदमाश ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया। विरोध करने पर बदमाश ने उनके सिर पर पिस्तौल का बट मारा जिससे वे घायल हो गए। गार्ड के मुताबिक, लुटेरे आपस में हरियाणवी भाषा में बात कर रहे थे। बदमाशों ने गार्ड के साथ काफी देर तक मारपीट की।

कंट्रोल रूम से मिली थी सूचना : शनिवार को तिजोरी का गेट 30 सेकेंड तक बंद नहीं होने पर अलार्म बज गया। उसके बाद मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को संदिग्ध लगने पर उनके द्वारा 112 पर कॉल कर सूचना दी गई थी।

पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

गोल्ड लोन शाखा से मिले सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीन युवक खुद को कंपनी का ऑडिटर बताकर अंदर प्रवेश करते हैं। शाखा में ज्यादा लोग होने पर वे चाय पीने लगे। कुछ देर बाद गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। डकैती के बाद से पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। मामले में सेक्टर-पांच थाना पुलिस के साथ अपराध शाखा की टीमें भी जांच में जुटी हुई हैं।

ग्राहकों को आश्वासन मिला

सोमवार को बड़ी संख्या में ग्राहक अपने जेवरात की स्थिति जानने के लिए पहुंचे। कई ग्राहकों का सोना लूट लिया गया थ। हालांकि, सभी ग्राहकों को आश्वासन दिया गया कि उनके सोना का पूरा बीमा है और घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने ग्राहकों को शनिवार के रेट के हिसाब से पूरी पेमेंट या उनका सोना लौटाने का वादा किया।

तीन लोगों की पहचान

जांच में जुटी अपराध शाखा ने वारदात में शामिल तीन लोगों की पहचान कर ली है। इसके अलावा उनके जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा। पुलिस की अब तक जांच में सामने आया कि बदमाशों की दो टीम ने वारदात को अंजाम दिया। एक टीम ने गोल्ड लोन शाखा में प्रवेश कर सोना के जेवरात को लूटा और उसके बाद दूसरी टीम जेवरात लेकर फरार हो गई।

कर्मचारियों से पूछताछ

घटना के बाद शाखा में मौजूद कर्मचारियों से भी पुलिस द्वारा पूछताछ की गई है। पुलिस को अंदेशा है कि कहीं शाखा का कोई कर्मचारी तो इसमें शामिल नहीं है। हालांकि, अभी तक की जांच में पुलिस को शाखा के कर्मचारियों की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा।