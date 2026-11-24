एक आरटीआई के जरिये यह पता चला है कि दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में पिछले साढ़े छह वर्षों में हर महीने फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) के करीब 83 मामले दर्ज किए गए और हर तीसरे दिन एक मरीज की इस बीमारी से मौत हो गई।

राजधानी दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2026 के बीच साढ़े छह साल में फेफड़ों के कैंसर के हर महीने करीब 83 मामले दर्ज किए गए और हर तीसरे दिन इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत हुई। यह जानकारी एम्स, आरएमएल, सफदरजंग अस्पतालों और दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान द्वारा एक आरटीआई के जवाब में उपलब्ध कराई गई।

आरटीआई कानून के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल), सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान से 01 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2026 के बीच फेफड़ों के कैंसर के मामलों की संख्या व मौत के आंकड़े मांगे गए थे। साथ ही ऐसे मरीजों का आंकड़ा भी मांगा गया था, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। हालांकि किसी भी संस्थान ने यह संख्या मुहैया नहीं कराई। वहीं सफदरजंग अस्पताल ने मौत की संख्या तो बताई, लेकिन दर्ज हुए मामलों का आंकड़ा नहीं दिया।

तीन अस्पतालों में लंग कैंसर के 6,581 मामले दर्ज किए 'भाषा' की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत दायर अलग-अलग आवेदनों पर संवाददाता को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस दौरान सफदरजंग को छोड़ शेष तीनों अस्पतालों में फेफड़ों के कैंसर के कुल 6,581 मामले दर्ज किए गए। इनका औसत 83 मामले हर माह का बनता है। वहीं, इन चारों अस्पतालों में 913 लोगों की मौत हुई, जिसके अनुसार हर तीन दिन में एक मरीज की मौत हुई।

यह आंकड़े ऐसे वक्त आए हैं जब नवंबर महीने को फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता माह के तौर पर मनाया जा रहा है और राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण की बदतर स्थिति का सामना कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे वक्त तक वायु प्रदूषण में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ता है, लेकिन यह बीमारी का अकेला कारण नहीं है। इसके लिए धूम्रपान व आनुवंशिक बदलाव भी जिम्मेदार हैं।

एम्स में सबसे ज्यादा मामले सबसे ज्यादा मामले एम्स में दर्ज किए गए। केंद्र सरकार के इस अस्पताल ने जनवरी 2020 से मार्च 2026 तक की संख्या उपलब्ध कराई, जिसके तहत संस्थान में फेफड़ों के कैंसर के 4,860 मामले पंजीकृत हुए और 158 लोगों की मौत हुई। इसका औसत करीब 65 मामले प्रति महीना होता है, जबकि हर महीने दो मरीजों की जान गई।

महिला और बच्चों को भी हो रहा लंग कैंसर दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (डीएससीआई) के जवाब के मुताबिक, 01 जनवरी 2020 से जुलाई 2026 तक वहां फेफड़ों के कैंसर के कुल 1,613 मामले आए और 354 लोगों की मौत हुई। इसका महीने का औसत 20 मामले बनता है, जबकि इस अवधि में हर महीने चार मरीजों की जान गई। संस्थान ने बताया कि 2021 में दो बच्चों में भी यह बीमारी दर्ज की गई थी और करीब साढ़े छह साल में कुल 351 महिलाओं के फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होने का पता चला। हालांकि, इसने पुरुषों और महिलाओं की मौत का अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया।

आरएमएल अस्पताल ने बताया कि इस अवधि में उसके यहां फेफड़ों के कैंसर के कुल 108 मामले आए, जिनमें 47 महिलाएं थीं और इस दौरान बीमारी से आठ लोगों की मौत हुई। वहीं सफदरजंग अस्पताल में इस अवधि में फेफड़ों से पीड़ित 393 मरीजों की मौत हुई।

डीएससीआई की एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि संस्थान में सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और नेपाल तक के रोगी आते हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण की भूमिका पर उन्होंने कहा कि इस कैंसर का प्रमुख कारण धूम्रपान और तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना है, साथ ही आनुवंशिक बदलाव भी जिम्मेदार हैं। डॉक्टर के मुताबिक, धूम्रपान नहीं करने वाली महिलाओं में भी फेफड़ों के कैंसर का पता चला है और उन्हें इसके लिए आनुवंशिक बदलाव व प्रदूषण का शक है। हालांकि इस बीमारी से मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर बीमारी का पता आखिरी चरण में चलता है और तब इलाज काफी चुनौतीपूर्ण होता है।

अपोलो एथेना वूमेन कैंसर सेंटर की वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. गीता कदायप्रथ ने कहा कि दिल्ली जैसे शहरों में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेना फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। उनके मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर अनुसंधान एजेंसी आईएआरसी ने बाहरी वायु प्रदूषण और उसमें मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को इंसानों में कैंसर का कारण माना है। उन्होंने कहा कि पीएम 2.5 इतने छोटे कण होते हैं कि ये फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंच कर लंबे समय में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं।