दिल्ली में 27 दिनों में 807 लापता हुए, 137 बच्चे भी शामिल; साल 2026 का खौफनाक आगाज

जनवरी के 27 दिनों के भीतर राजधानी में 807 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें 137 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि 807 लोगों में से 235 लोगों ने पुलिस को ट्रेस किया है, बाकी 538 लोगों की तलाश अभी भी जारी है।

Feb 04, 2026 03:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2026 की शुरूआत से ही राजधानी दिल्ली में क्राइम की दस्तक हो चुकी है। जनवरी के 27 दिनों के भीतर राजधानी में 807 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें 137 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि 807 लोगों में से 235 लोगों ने पुलिस को ट्रेस किया है, बाकी 538 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इन लापता लोगों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं।

बच्चे-बड़े कौन कितने गायब हुए

गायब हुए लोगों में वयस्कों की संख्या 616 है। इनमें 181 का पता चल गया है, जिसमें 90 पुरुष और 91 महिलाएं शामिल हैं। वहीं बाकी के 435 लोग अभी भी लापता है। लापता हुए कुल लोगों में 191 नाबालिग मामले सामने आए, इनमें 48 बच्चों को ट्रेस कर लिया है। इसमें 29 लड़कियां और 19 लड़के है। जबकि 137 नाबालिग अब तक लापता हैं।

11 सालों में 5559 बच्चे लापता

पिछले आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये मामला कोई नया नहीं है। बीते सालों के जिनपेट जैसे पुलिस डाटाबेस के आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता हुए, जिनके मामले दर्ज किए गए। लापता हुए इन लोगों में कई का आज भी पता नहीं चला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 11 सालों की बात करें तो 5559 बच्चे गायब हुए हैं. इनमें 695 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है।

2026 का हुआ खौफनाक आगाज

ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि गायब होने वाले नाबालिगों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इस तरह राजधानी में जनवरी माह में हर रोज लगभग 27 लोगों के गायब होने की घटना चिंताजनक है। क्योंकि 2026 की शुरूआत में 27 दिनों में 807 लोग लापता दर्ज किए गए। इस तरह नई साल का खौफनाक आगाज हुआ है, जिसे लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच अलर्ट बना हुआ है।

