खुशखबरी! नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में 8000 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा; SC का आदेश
नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी में फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8000 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी। इससे लोगों को अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण ने कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए फ्लैट रजिस्ट्री की मंजूरी की प्रक्रिया अटका रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सेक्टर-150 के भूखंड संख्या-2 पर बनी स्पोर्ट्स सिटी की 8 परियोजनाओं में रजिस्ट्री हो सकेगी। इससे लोगों को फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। यहां करीब 8000 फ्लैट की रजिस्ट्री अटकी हुई है। स्पोर्ट्स सिटी की इन परियोजनाओं में कोई खेल सुविधा प्रस्तावित नहीं है और इनसे जुड़े बिल्डरों ने पूरा बकाया भी प्राधिकरण में जमा कर दिया है। यही नहीं, इनको अधिभोग प्रमाणपत्र भी जारी किया जा चुका है।
प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं में न्यायालय के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए फ्लैट रजिस्ट्री की मंजूरी की प्रक्रिया अभी तक अटका रखी है। प्राधिकरण ने नियम लगा रखा है कि हर परियोजना के 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखे जाएं, तभी मंजूरी मिलेगी। प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बिल्डरों का कहना है कि यह नियम उन परियोजनाओं में लागू होता है, जिनमें खेल सुविधाएं बनाई जानी प्रस्तावित हैं और उन परियोजनाओं पर प्राधिकरण का बकाया भी है। अब उच्चतम न्यायालय ने छह सप्ताह के अंदर परियोजनाओं में रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश दिया है। बिल्डरों का कहना है कि न्यायालय ने यह आदेश गोदरेज समेत दो परियोजनाओं के मामले में दिया है, लेकिन यह उन सभी पर लागू होगा, जो इस नियम के दायरे में आती हैं। उम्मीद है कि अब प्राधिकरण रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
अधिभोग प्रमाणपत्र मिल चुका
इस भूखंड पर लगी सभी तरह की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने करीब एक साल पहले हटा दिया था। इसके बाद इस भूखंड का संशोधित लेआउट प्लान पास किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लेआउट प्लान मंजूर करने के बाद इस भूखंड पर स्थित परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया गया है। आवंटन के समय वैसे तो यह भूखंड एक बिल्डर को दिया गया था, लेकिन अब यह 24 भूखंडों में उपविभाजित हो चुका है। ऐसे में अब इस भूखंड पर 24 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं हैं।
क्रेडाई ने न्यायालय में पैरवी की
फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति नहीं देने के खिलाफ बिल्डरों की संस्था क्रेडाई-पश्चिमी उत्तर प्रदेश-ने सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से पैरवी की थी। जिसका परिणाम अब जीत के रूप में देखने को मिला। क्रेडाई के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेश से हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी, जो सालों से मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं।
प्राधिकरण का नियम व्यावहारिक नहीं था
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का यह नियम शुरू से ही व्यावहारिक नहीं था। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व में भी आदेश आया था, उसमें भी ऐसी परियोजनाओं में 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने का जिक्र नहीं था। इसको लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि क्रेडाई का भी प्रयास है कि नियमों के तहत स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाएं पूरी की जाएं ताकि लोगों का फ्लैट मिलने का सालों से अधूरा पड़ा सपना पूरा हो सके।
इन प्रोजेक्ट में शुरू होगी रजिस्ट्री
टाटा यूरेका पार्क - 2270 फ्लैट
समृद्धि दक्ष एवेन्यू - 455 फ्लैट
समृद्धि लक्जुरिया एवेन्यू - 800 फ्लैट
गोदरेज पाम रिट्रीट - 856 फ्लैट
गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर - 1090 फ्लैट
प्रतीक कैनरी - 670 फ्लैट
एटीएस पायस हाइडअवेज - 800 फ्लैट
एटीएस पायस ऑर्चर्ड्स - 861 फ्लैट
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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