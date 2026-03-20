खतरा! गुरुग्राम में 800 से अधिक ऊंची इमारतों के पास फायर डिपार्टमेंट की NOC नहीं

दिल्ली जैसी आग की घटना गुरुग्राम में कभी भी हो सकती है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, शहर की कुल 2005 हाईराइज (बहुमंजिला) इमारतों में से 808 इमारतों के पास फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ही नहीं है।

दिल्ली जैसी आग की घटना गुरुग्राम में कभी भी हो सकती है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, शहर की कुल 2005 हाईराइज (बहुमंजिला) इमारतों में से 808 इमारतों के पास फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ही नहीं है। ऐसे में अगर गुरुग्राम में दिल्ली जैसी कोई अप्रिय घटना होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। शहर में 50 से ज्यादा ऐसे तंग इलाके हैं, जहां दोपहिया वाहन ही मुश्किल से घुस सकते हैं।

बता दें कि, पश्चिम दिल्ली के पालम स्थित साध नगर इलाके में बुधवार को एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग ने बड़े हादसे का रूप ले लिया। आग की इस घटना में तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के नौ लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

गांवों की तंग गलियों में एक हजार से अधिक अवैध इमारतें शहर के पॉश इलाकों के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों का हाल और भी ज्यादा भयावह है। शहर में एक हजार से अधिक अवैध रूप से बनी इमारतें ऐसी हैं, जिनके पास न तो कोई फायर उपकरण है और न ही फायर एनओसी। बिल्डरों और भू-माफियाओं ने गांव चक्करपुर, सिकंदरपुर, नाथूपुर, उल्लावास, बादशाहपुर और बेगमपुर खटोला सहित 20 से अधिक गांवों में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के पांच से छह-छह मंजिला ऊंची इमारतें तान दी हैं। किराये के लालच में लोगों ने एक-एक मकान में 15 से 20 फ्लैट और कमरे बना दिए हैं। इन इमारतों के बीच की गलियां इतनी तंग हैं कि आपातकाल के समय दमकल विभाग की भारी-भरकम गाड़ियां तो दूर, एक सामान्य बाइक का भी वहां प्रवेश करना बेहद मुश्किल है।

शहर के स्कूल, संस्थान, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और पीजी (पेइंग गेस्ट) पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहे हैं। बीते पांच सालों में दमकल विभाग की कार्यप्रणाली सिर्फ इन संस्थानों को नोटिस देने तक ही सीमित रही है।

डेढ़ सौ पब और बार में फायर उपकरण भी नदारद गुरुग्राम की नाइटलाइफ का अहम हिस्सा माने जाने वाले पब और बार भी सुरक्षा के मानकों पर पूरी तरह फेल हैं। शहर में चल रहे करीब 400 पब-बार में से 150 के पास न तो आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण मौजूद हैं और न ही उनके पास फायर एनओसी है। कुछ समय पहले गोवा में हुए एक बड़े अग्निकांड के बाद गुरुग्राम दमकल विभाग की नींद टूटी थी और एक व्यापक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि इन पब-बार में आग से बचाव के प्राथमिक उपकरण तक मौजूद नहीं थे। इसके बाद दमकल विभाग ने इन सभी 150 पब-बार संचालकों को सख्त नोटिस जारी किए थे।

फायर एनओसी के मानक नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) ऑफ इंडिया और हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत, आमतौर पर 15 मीटर (लगभग 4 से 5 मंजिल) या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को हाईराइज (बहुमंजिला) श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी इमारतों में लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए कई सख्त मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

आग बुझाने के प्राथमिक और स्वचालित उपकरण ● इमारत के हर फ्लोर और महत्वपूर्ण स्थानों (जैसे इलेक्ट्रिक पैनल रूम) पर सही प्रकार और पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र होने चाहिए।

● हर फ्लोर पर पानी की सप्लाई के लिए फर्स्ट-एड होज रील और इमारत की पूरी ऊंचाई तक जाने वाली पानी की पाइपलाइन (वेट राइज़र या डाउन-कमर) का होना अनिवार्य है।

● बेसमेंट और अक्सर पूरी इमारत की छतों पर स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए, जो तापमान बढ़ने या आग लगने पर अपने आप पानी की बौछार शुरू कर दें।