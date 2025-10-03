नोएडा के 800 किसान बन गए करोड़पति? रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नोएडा के किसानों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 सालों में नोएडा के 800 से ज्यादा किसान करोड़पति बन गए हैं। रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई है।

गौतमबुद्ध नगर के किसान लगातार अमीर होते जा रहे हैं। जिले के तीनों औद्योगिक विकास क्षेत्र के करीब 800 किसान करोड़पति बन गए हैं। इन किसानों की जमीनें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थीं और उनकी जमीनों पर ही विकास प्रोजेक्ट आए। देश में रहनेवाले लोगों का आर्थिक सर्वे करने वाली संस्था मर्सिडीज बेंज और हुरुन इंटरनेशनल की हाल में जारी की गई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पांच साल पहले गौतमबुद्ध नगर में कुल 5 अरबपति थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रखनेवाले करोड़पतियों की संख्या करीब 2500 है। खास बात यह है कि इनमें से 800 वो किसान हैं, जिनकी जमीनें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई थीं। इन किसानों को सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया, जिससे वो अचानक संपन्न वर्ग में शामिल हो गए। इस तेजी से आए आर्थिक विकास के पीछे नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में आए तेज विकास और वहां उद्योगों का विकास एक अहम कारण है।