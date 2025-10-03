नोएडा के 800 किसान बन गए करोड़पति? रिपोर्ट में हुआ खुलासा
नोएडा के किसानों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 सालों में नोएडा के 800 से ज्यादा किसान करोड़पति बन गए हैं। रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई है।
गौतमबुद्ध नगर के किसान लगातार अमीर होते जा रहे हैं। जिले के तीनों औद्योगिक विकास क्षेत्र के करीब 800 किसान करोड़पति बन गए हैं। इन किसानों की जमीनें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थीं और उनकी जमीनों पर ही विकास प्रोजेक्ट आए। देश में रहनेवाले लोगों का आर्थिक सर्वे करने वाली संस्था मर्सिडीज बेंज और हुरुन इंटरनेशनल की हाल में जारी की गई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पांच साल पहले गौतमबुद्ध नगर में कुल 5 अरबपति थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रखनेवाले करोड़पतियों की संख्या करीब 2500 है। खास बात यह है कि इनमें से 800 वो किसान हैं, जिनकी जमीनें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई थीं। इन किसानों को सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया, जिससे वो अचानक संपन्न वर्ग में शामिल हो गए। इस तेजी से आए आर्थिक विकास के पीछे नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में आए तेज विकास और वहां उद्योगों का विकास एक अहम कारण है।
बता दें कि रेवेन्यू सरप्लस राज्यों में पहले नंबर पर काबिज उत्तर प्रदेश में नोएडा का योगदान सबसे ज्यादा है। इस सर्वे में अरबपतियों के मामले में भी गौतमबुद्ध नगर यूपी में पहले नंबर पर आया है। पांच साल पहले यहां 5 अरबपति थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। सर्वे में यूपी के 36 अरबपतियों को जगह मिली, जिसमें सबसे ज्यादा अरबपति गौतमबुद्ध नगर में हैं। इसके बाद लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा का नंबर है। रिपोर्ट के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है। गौतमबुद्ध नगर में जमीनों के दाम भी आसमान पर चल रहे हैं। यहां जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद से जमीनों के दाम में तीन से चार गुना की तेजी देखने को मिली है।