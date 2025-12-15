फरीदाबाद की जमीन के लिए 62 साल चली कानूनी लड़ाई, 80 साल के आदमी के पक्ष में कोर्ट का फैसला

संक्षेप: 62 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 80 साल के एक आदमी ने आखिरकार जमीन की लड़ाई जीत ली है। एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरीदाबाद जिले में स्थित 5103 वर्ग फुट का भूखंड उसके असली वारिस को सौंप दिया जाए।

62 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 80 साल के एक आदमी ने आखिरकार जमीन की लड़ाई जीत ली है। एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरीदाबाद जिले में स्थित 5103 वर्ग फुट का भूखंड उसके असली वारिस को सौंप दिया जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीओआई के अनुसार, आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों से चले आ रहे संपत्ति विवाद का आखिरकार निपटारा हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मूल आवंटी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 62 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत कर दिया।

एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरीदाबाद जिले में 1960 के दशक में 14000 रुपए से कम में खरीदे गए 5103 वर्ग फुट के भूखंड को उसके असली वारिस को मूल कीमत के मात्र 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पर सौंप दिया जाए। जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपए आंका गया है।

परिवार के एकमात्र वारिस सीके आनंद अब 80 साल से अधिक के हो चुके हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने हालिया आदेश में टिप्पणी की कि जो पक्ष दशकों से मामले को टालता रहा है, वह बाजार में तेजी को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता।

1963 में शुरू हुआ था मामला यह मामला 1963 में तब शुरू हुआ जब मेसर्स आरसी सूद एंड कंपनी लिमिटेड ने फरीदाबाद के सूरज कुंड के पास इरोस गार्डन्स आवासीय कॉलोनी का शुभारंभ किया। सीके आनंद की मां नानकी देवी ने दो भूखंड- भूखंड संख्या 26-ए (350 वर्ग गज) और भूखंड संख्या बी-57 (217 वर्ग गज) क्रमशः 24 और 25 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से बुक किए थे।

नानकी देवी ने कुल बिक्री मूल्य का लगभग आधा भुगतान कर दिया था। हालांकि, उन्हें भूखंडों का कब्जा कभी नहीं सौंपा गया। बुकिंग के तुरंत बाद पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 लागू हुआ। इसके बाद हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 लागू हुआ। डेवलपर ने इन वैधानिक बदलावों को देरी का कारण बताया और खरीदारों को बार-बार आश्वासन दिया कि मंजूरी मिलते ही कब्जा सौंप दिया जाएगा।

1980 के दशक के मध्य तक भूखंडों को तीसरे पक्ष को बेचे जाने के डर से आवंटियों ने संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के लिए अदालत में निषेधाज्ञा की मांग की। उस समय हाई कोर्ट ने माना कि आवंटन वैध थे और डेवलपर द्वारा एकतरफा रद्द नहीं किए जा सकते थे। इसके बावजूद आवंटियों को नहीं दिया गया।

मुकदमेबाजी का वर्तमान चरण 2002 में शुरू हुआ, जब मामला फिर से अदालतों में पहुंचा। निचली अदालतों ने आवंटी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन डेवलपर ने उन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी ने तर्क दिया कि दावा समय सीमा से बाहर हो चुका है। आवंटन कथित तौर पर 1964 में रद्द कर दिया गया था। भूमि की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए इतने पुराने समझौते को लागू करना अनुचित होगा।