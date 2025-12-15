फरीदाबाद की जमीन के लिए 62 साल चली कानूनी लड़ाई, 80 साल के आदमी के पक्ष में कोर्ट का फैसला

Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News80 year old to get Faridabad land at 1963 rate after 62 year legal fight
Dec 15, 2025 01:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
62 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 80 साल के एक आदमी ने आखिरकार जमीन की लड़ाई जीत ली है। एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरीदाबाद जिले में स्थित 5103 वर्ग फुट का भूखंड उसके असली वारिस को सौंप दिया जाए।

टीओआई के अनुसार, आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों से चले आ रहे संपत्ति विवाद का आखिरकार निपटारा हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मूल आवंटी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 62 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत कर दिया।

एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरीदाबाद जिले में 1960 के दशक में 14000 रुपए से कम में खरीदे गए 5103 वर्ग फुट के भूखंड को उसके असली वारिस को मूल कीमत के मात्र 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पर सौंप दिया जाए। जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपए आंका गया है।

परिवार के एकमात्र वारिस सीके आनंद अब 80 साल से अधिक के हो चुके हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने हालिया आदेश में टिप्पणी की कि जो पक्ष दशकों से मामले को टालता रहा है, वह बाजार में तेजी को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता।

1963 में शुरू हुआ था मामला

यह मामला 1963 में तब शुरू हुआ जब मेसर्स आरसी सूद एंड कंपनी लिमिटेड ने फरीदाबाद के सूरज कुंड के पास इरोस गार्डन्स आवासीय कॉलोनी का शुभारंभ किया। सीके आनंद की मां नानकी देवी ने दो भूखंड- भूखंड संख्या 26-ए (350 वर्ग गज) और भूखंड संख्या बी-57 (217 वर्ग गज) क्रमशः 24 और 25 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से बुक किए थे।

नानकी देवी ने कुल बिक्री मूल्य का लगभग आधा भुगतान कर दिया था। हालांकि, उन्हें भूखंडों का कब्जा कभी नहीं सौंपा गया। बुकिंग के तुरंत बाद पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 लागू हुआ। इसके बाद हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 लागू हुआ। डेवलपर ने इन वैधानिक बदलावों को देरी का कारण बताया और खरीदारों को बार-बार आश्वासन दिया कि मंजूरी मिलते ही कब्जा सौंप दिया जाएगा।

1980 के दशक के मध्य तक भूखंडों को तीसरे पक्ष को बेचे जाने के डर से आवंटियों ने संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के लिए अदालत में निषेधाज्ञा की मांग की। उस समय हाई कोर्ट ने माना कि आवंटन वैध थे और डेवलपर द्वारा एकतरफा रद्द नहीं किए जा सकते थे। इसके बावजूद आवंटियों को नहीं दिया गया।

मुकदमेबाजी का वर्तमान चरण 2002 में शुरू हुआ, जब मामला फिर से अदालतों में पहुंचा। निचली अदालतों ने आवंटी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन डेवलपर ने उन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी ने तर्क दिया कि दावा समय सीमा से बाहर हो चुका है। आवंटन कथित तौर पर 1964 में रद्द कर दिया गया था। भूमि की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए इतने पुराने समझौते को लागू करना अनुचित होगा।

शनिवार को जारी किए गए 22 पन्नों के विस्तृत फैसले में जस्टिस गुप्ता ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि डेवलपर को अपने द्वारा किए गए दशकों के विलंब से कोई लाभ नहीं मिल सकता। उन्होंने निजी डेवलपर के खिलाफ मूल आवंटी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
