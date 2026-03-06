Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

NCR के इस शहर में डलेगी 80 KM नई पेयजल पाइपलाइन, दर्जनों इलाकों की बुझेगी प्यास

Mar 06, 2026 09:56 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, पलवल, अजित कुमार
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद से सटे पलवल शहर में पेयजल की नई पाइप लाइन डालने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 101 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही शहर में सात नए पानी के टैंक बनाकर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत की जाएगी।  

NCR के इस शहर में डलेगी 80 KM नई पेयजल पाइपलाइन, दर्जनों इलाकों की बुझेगी प्यास

फरीदाबाद से सटे पलवल शहर में पेयजल की नई पाइप लाइन डालने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 101 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही शहर में सात नए पानी के टैंक बनाकर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही लोगों के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की योजना तैयार की है। विभाग के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र में कई जगह पानी की लाइनें पुरानी या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। नई योजना के तहत इन स्थानों पर नई पाइप लाइन डाली जाएगी और पुरानी टूटी लाइनों को भी बदला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पर काम अगले एक सप्ताह में शुरू करने की तैयारी है। कार्य पूरा होने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और सुचारु हो सकेगी। इससे लंबे समय से चल रही पानी की परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद को बड़ी सौगात; इन गांवों में लगेंगे 3 नए वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट

शहर में सात बड़े पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे

योजना के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में सात बड़े पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे। इन टैंकों में पानी संग्रहित कर आसपास के क्षेत्रों में नियमित सप्लाई दी जाएगी। इससे दूर-दराज के मोहल्लों तक पर्याप्त पानी पहुंच सकेगा। अभी कई इलाकों में पाइप लाइन होने के बावजूद पर्याप्त दबाव नहीं बन पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टैंकों से पाइप लाइनों को जोड़कर बेहतर वितरण प्रणाली तैयार की जाएगी।

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की दिक्कत खत्म होगी

पलवल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन की ऊंचाई अधिक होने के कारण पानी का दबाव कम रहता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लंबे समय से पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। नई योजना में इन इलाकों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। पाइप लाइन नेटवर्क को इस तरह तैयार किया जाएगा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक भी पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि योजना सही तरीके से लागू होती है तो शहर के कई मोहल्लों की पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। लोगों ने इस पहल को सराहनीय कदम बताया है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद के इन इलाकों से गुजरेगा ईस्ट-वेस्ट एलिवेटेड रोड,1550 करोड़ का बजट मंजूर

हेमंत कुमार, कार्यकारी अधिकारी,जनस्वास्थ्य विभाग, ''शहर में पानी की आपूर्ति सुधारने के लिए यह बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत करीब 80 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि सात नए पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे, जिनसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।''

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा 31KM लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये है रूट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Faridabad News Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।