NCR के इस शहर में डलेगी 80 KM नई पेयजल पाइपलाइन, दर्जनों इलाकों की बुझेगी प्यास

फरीदाबाद से सटे पलवल शहर में पेयजल की नई पाइप लाइन डालने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 101 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही शहर में सात नए पानी के टैंक बनाकर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही लोगों के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की योजना तैयार की है। विभाग के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र में कई जगह पानी की लाइनें पुरानी या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। नई योजना के तहत इन स्थानों पर नई पाइप लाइन डाली जाएगी और पुरानी टूटी लाइनों को भी बदला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पर काम अगले एक सप्ताह में शुरू करने की तैयारी है। कार्य पूरा होने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और सुचारु हो सकेगी। इससे लंबे समय से चल रही पानी की परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

शहर में सात बड़े पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे योजना के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में सात बड़े पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे। इन टैंकों में पानी संग्रहित कर आसपास के क्षेत्रों में नियमित सप्लाई दी जाएगी। इससे दूर-दराज के मोहल्लों तक पर्याप्त पानी पहुंच सकेगा। अभी कई इलाकों में पाइप लाइन होने के बावजूद पर्याप्त दबाव नहीं बन पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टैंकों से पाइप लाइनों को जोड़कर बेहतर वितरण प्रणाली तैयार की जाएगी।

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की दिक्कत खत्म होगी पलवल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन की ऊंचाई अधिक होने के कारण पानी का दबाव कम रहता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लंबे समय से पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। नई योजना में इन इलाकों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। पाइप लाइन नेटवर्क को इस तरह तैयार किया जाएगा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक भी पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि योजना सही तरीके से लागू होती है तो शहर के कई मोहल्लों की पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। लोगों ने इस पहल को सराहनीय कदम बताया है।