दिल्ली में कहां बनाए जाएंगे 80 कृत्रिम तालाब? जानिए गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा का खास इंतजाम

गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 80 कृत्रिम तालाब बनाए जाने की खबर सामने आई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक ये कदम आने वाले महोत्सवों के दौरान पर्यावरण अनुकूल मूर्ति विसर्जन और यमुना को प्रदूषण से मुक्त रखने के तहत उठाया जा रहा है।

दिल्ली में कहां बनाए जाएंगे 80 कृत्रिम तालाब? मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को कहा कि गणेश चतुर्थी और आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान पर्यावरण अनुकूल मूर्ति विसर्जन के लिए और यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने के मकसद से दिल्ली में लगभग 80 कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पश्चिमी दिल्ली में 20 तालाब, पूर्वी दिल्ली में 16, उत्तर-पश्चिम में 12, दक्षिण-पूर्व में 9, दक्षिण-पश्चिम में 7, शाहदरा, दक्षिण और उत्तर-पूर्व में 5-5, मध्य दिल्ली में 4 और उत्तरी दिल्ली में 1 तालाब बनाया जाएगा।

सिरसा ने जिलाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बताया की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और काम यमुना को साफ रखने के साथ ही हर श्रद्धालु को त्योहार मनाने के लिए सही माहौल मुहैया कराना है। विसर्जन की व्यवस्था खास तौर से बनाए गए तालाबों में की जाएगी। इस तरह हम परंपरा और संरक्षण को व्यावहारिक रूप से जोड़ेंगें।

पानी को फिर से इस्तेमाल में लिया जाएगा

आपको बताते चलें कि ये तालाब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की मदद से बनाए जाएंगे। इन तालाबों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी भरा जाएगा। स्थानीय विधायकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के परामर्श से इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात यह है कि विसर्जन के बाद, पानी को फिर से उपयोग में लिया जाएगा।

अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस पानी को फिर से किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। दरअसल इस पानी का इस्तेमाल सड़कों पर छिड़काव और पार्क की सिंचाई के लिए किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि प्रत्येक मूर्ति विसर्जन स्थल पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समन्वित एक एंबुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध होगी, जबकि दिल्ली पुलिस द्वारा यातायात परिवर्तन, सीसीटीवी कवरेज और भीड़ प्रबंधन की देखरेख की जाएगी।