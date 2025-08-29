8 year old girl died due to e riksaw overturn दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा से कुचलकर बच्ची की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News8 year old girl died due to e riksaw overturn

दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा से कुचलकर बच्ची की मौत

दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। ई-रिक्शा पलटने के कारण एक बच्ची की कुचलकर मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ई-रिक्शा का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण यह दुर्घटना हुई है। दु

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीFri, 29 Aug 2025 01:18 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा से कुचलकर बच्ची की मौत

दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ई-रिक्शा पलटने के कारण एक बच्ची की कुचलकर मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ई-रिक्शा का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के बाद बच्ची की मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके का है। बच्ची की मौत के बाद पिता ने पुलिस को बताया कि बच्ची की मां उसे स्कूल छोड़ने गई थी। इस दौरान ई-रिक्शा से जा रही थी। बच्ची के पिता ने बताया कि चालक लापरवाही के साथ ई-रिक्शा चला रहा था। इस दरान जब रिक्शा मौजपुर चौक के पास अचानक मोड़ लिया, तभी पलट गया। रिक्सा पलटने के कारण बच्ची रिक्शे के नीचे दब गई। दबने के कारण बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बच्ची को घायल अवस्था में गुरु तेगबहादुर सप्रू अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो गई थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ई-रिक्शा चालक घटना के बाद से फरार हो गया है। जाफरादबाद पुलिस ने इस मामले में चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गुरुवार को इसी तरह की एक घटना में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 36 वर्षीय ई-रिक्शा चालकर की उस समय मौत हो गई जब उसके रिक्शे का हैंडल टूट गया और वो सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर गिरने के कारण शख्स की मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बाहदुर नाम का व्यक्ति अपने ई-रिक्शे में भारी सामान लादकर ढो रहा था। इसी दौरान उसके रिक्शे का हैंडल टूट गया और वो जमीन पर गिर गया। गिरने के कारण उसे काफी चोट आई। रास्ते में चल रहे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।