कार से रौंदा और 20 मीटर तक घसीटा, गुरुग्राम में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

संक्षेप: गुरुग्राम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 8 साल के एक बच्चे को कार ने रौंद दिया। जिस कार से बच्चा रौंदा गया वो नाबालिग चला रहा था। एक्सीडेंट का मंजर खतरनाक था। हादसे में घायल बच्चे की मौत हो गई है।

गुरुग्राम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 8 साल के एक बच्चे को कार ने रौंद दिया। जिस कार से बच्चा रौंदा गया वो नाबालिग चला रहा था। एक्सीडेंट का मंजर खतरनाक था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नाबालिग ने कार से बच्चे को करीब 20 मीटर तक घसीटा, तब जाकर रुका। हादसे के बाद घायल बच्चे को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

मामला गुरुग्राम के भोंडसी इलाके का है। यहां के कृष्ण कुंज में रहने वाले अश्विनी कुमार अपने बेटे युहान के साथ अस्पताल गए थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और कार चला रहे नाबालिग की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया।

इस हादसे के बाद मामले की शिकायत मृतक के पिता अश्विनी पुलिस को बताया कि कार में युहान फंस गया था और उसे घसीटते हुए करीबी 20 मीटर तक ले गया। हादसे के बाद युहान के पिता और कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक युहान की मौत हो चुकी थी।