नई दिल्ली-पुरानी दिल्ली स्टेशनों की 8 ट्रेनें दूसरी जगह शिफ्ट की जाएं, रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

दिवाली और छठ पर्व पर ट्रेनों में उमड़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का दबाव कम करने के लिए 8 ट्रेनें दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।

सूत्रों के अनुसार, बोर्ड की मंजूरी मिलते ही गाड़ियों को अन्य स्टेशनों से चलाया जाएगा। बीते फरवरी में नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद यात्रियों की भीड़ घटाने के कदम तेज हुए हैं। साथ ही यहां जल्द पुनर्विकास कार्य शुरू होने वाला है, इसलिए रेलगाड़ियों का स्थानांतरण जरूरी माना जा रहा है। इसी कड़ी में आधा दर्जन गाड़ियां पहले ही आनंद विहार और निजामुद्दीन स्टेशन से चल रही हैं। अब दूसरे चरण में दो क्लोन ट्रेनें बरौनी और दरभंगा जंक्शन के लिए नई दिल्ली की बजाय सफदरजंग स्टेशन से चलेंगी।

इसके साथ ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से त्योहारों के दौरान भीड़ घटाने के लिए छह गाड़ियों को शकूरबस्ती भेजने की तैयारी है। इनमें श्रीगंगानगर, हिसार, बठिंडा, जाखल, कुरुक्षेत्र और नरवाना जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। जाखल और नरवाना के लिए चलने वाली दो गाड़ियां दैनिक यात्री सेवा की हैं।