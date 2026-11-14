नोएडा मेट्रो के सेक्टर-142 रूट पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे, पेड़ काटने की अनुमति का इंतजार
नोएडा के सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक करीब 11.56 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण होना है। इस लाइन पर 8 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इस लाइन पर करीब तीन हजार से अधिक पेड़ काटे जाने हैं, जिसकी अनुमति अभी नहीं मिली है।
नोएडा के सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक के मेट्रो रूट पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। हालांकि, इस रूट पर मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए करीब सात महीने बाद भी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) पेड़ काटने की अनुमति नहीं ले सका है। इस लाइन पर करीब तीन हजार से अधिक पेड़ काटे जाने हैं।
इस मेट्रो लाइन को फरवरी 2026 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद एनएमआरसी ने टेंडर जारी कर दिया था। टेंडर जारी करने के साथ-साथ एनएमआरसी ने इस लाइन के बीच में आने वाली चीजों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस मेट्रो लाइन के रूट पर करीब साढ़े तीन हजार पेड़ खड़े हैं, जो हटाए जाने हैं। इनको हटाने के लिए एनएमआरसी ने वन विभाग को पत्र लिख दिया था।
वन विभाग को पत्र लिखे हुए करीब सात महीने का समय हो चुका है, लेकिन एनएमआरसी को अभी पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली है। बताया जाता है कि एनएमआरसी ने पत्र तो लिख दिया, लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए वन विभाग से सांमजस्य बनाते हुए आगे की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। इस वजह से यह मामला अब तक अटका पड़ा है। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही एनएमआरसी आगे की प्रक्रिया कर पाएगा।
11.56 किलोमीटर लंबा है रूट
अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक मेट्रो लाइन का निर्माण होना है। यह लाइन करीब 11.56 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन पर आठ मेट्रो स्टेशन होंगे। इनको बनाने में करीब 2254.35 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा दूसरी लाइन ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक होगी। यह लाइन करीब 2.6 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन पर दो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके निर्माण में करीब 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बोड़ाकी रूट के लिए पेड़ हटाने की मंजूरी
ग्रेनो डिपो से बोड़ाकी रूट पर भी करीब 50 पेड़ हटाए जाने हैं। वन विभाग से एनएमआरसी को इनको हटाने की अनुमति मिल गई है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि पेड़ हटाए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बॉटनिकल गार्डन-सेक्टर-142 रूट के लिए जल्द अनुमति मिल जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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