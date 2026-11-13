दिल्ली की जिला अदालतों के 8 जजों का तबादला, इनमें लालू यादव से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज भी शामिल
हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि, 'इन न्यायिक अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में तय तारीख पर, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो-तीन सप्ताह के भीतर अपना फैसला या आदेश सुनाना होगा।'
दिल्ली जिला अदालत के आठ जजों का तबादला कर दिया गया है। इनमें वे दो विशेष जज भी शामिल हैं जो रेलवे में 'नौकरी के बदले जमीन' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और IRCTC होटल घोटाला के अलावा DGHS घोटाला जैसे केसों की सुनवाई कर रहे थे। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को आदेश जारी किया। जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रांसफर किए गए न्यायिक अधिकारियों से अपना कार्यभार छोड़ने से पहले ऐसे सभी मामलों की जानकारी देने के लिए कहा है, जिनमें उन्होंने अपना फैसला या आदेश सुरक्षित (रिजर्व) रखा हुआ है।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विशेष जज (PC एक्ट) विद्या प्रकाश का ट्रांसफर करते हुए उन्हें द्वारका जिला अदालत में फैमिली कोर्ट का अतिरिक्त प्रधान जज नियुक्त किया गया है। विद्या प्रकाश दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अस्पताल का सामान खरीदने से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई कर रहे थे।
- तीस हजारी कोर्ट के जिला जज गगनदीप जिंदल का भी तबादला किया गया है, नई पोस्टिंग के अंतर्गत उन्हें एंटी-करप्शन ब्रांच कोर्ट का नया जज नियुक्त किया गया है।
- हाई कोर्ट ने विशेष CBI जज प्रशांत कुमार का भी तबादला कर दिया है, वे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े 'रेलवे में नौकरी के बदले जमीन' और IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। प्रशांत कुमार को कड़कड़डूमा जिला अदालत में मीडिएशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) का प्रभारी जज बनाया गया है और अब उनकी जगह नवीन कुमार कश्यप लेंगे, जो कि पहले तीस हजारी जिला अदालत में फैमिली कोर्ट के जज थे।
- विशेष जज (PC एक्ट) सुगंधा अग्रवाल का भी तबादला करते हुए उन्हें तीस हजारी जिला अदालत में जिला जज के तौर पर भेजा गया है।
- सुधीर कुमार सिरोही को सुगंधा अग्रवाल की जगह पर भेजा गया है। सिरोही इससे पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी थे।
आदेश के साथ हाई कोर्ट ने एक हिदायत भी दी
हाई कोर्ट की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है, 'जिन न्यायिक अधिकारियों का तबादला हुआ है, उन्हें अपना कार्यभार छोड़ने से पहले उन मामलों की जानकारी देनी होगी, जिनमें उन्होंने अपना फैसला या आदेश सुरक्षित (रिजर्व) रखा हुआ है।' साथ ही इसमें आगे यह भी कहा गया है कि, 'इन न्यायिक अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में तय तारीख पर, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो-तीन सप्ताह के भीतर अपना फैसला या आदेश सुनाना होगा...।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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