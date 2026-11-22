काम की बात: दिल्ली-बिहार के लिए 14 रूटों पर 77 बसें चलेंगी, किन शहरों के लिए शुरू होने जा रही सेवा
दिल्ली से बिहार आने-जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दोनों राज्यों ने आपसी समझौते के तहत अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। पहले चरण में इस महीने से 14 रूटों पर 77 बसें चलाईं जाएंगी। यह सेवा छठ से पहले शुरू करने की योजना थी, लेकिन कई कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका।
दिल्ली और बिहार के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने जा रहा है। इसका शुभारंभ 27 नवंबर से किया जाएगा। पहले चरण में बिहार के लिए चिन्हित किए गए कुल 14 रुटों पर 77 बसों का परिचालन होगा। इन रूटों के लिए किराया भी तय कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि दोनों राज्य सरकारों के साझा प्रयास से यह बस सेवा शुरू हो रही है। इसके लिए समझौता भी हो चुका है। दिल्ली सरकार द्वारा यह सेवा छठ से पहले शुरू करने की योजना थी, लेकिन कई कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका।
अधिकारियों के अनुसार इस योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर समेत बिहार के प्रमुख 14 शहरों के लिए दिल्ली से बस चलाई जाएगी। इन रूटों पर एसी और नॉन-एसी दोनों श्रेणी में सीट और स्लीपर दोनों तरह की बसें उपलब्ध होगी।
निजी ऑपरेटर संचालन करेंगे
सरकार द्वारा पहले चरण में कुल 77 बसों को चलाने की योजना है। शुरुआत कम बसों के साथ की जाएगी और मांग अनुसार धीरे-धीरे बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इस योजना में निजी ऑपरेटर बसों का संचालन करेंगे, जबकि सेवा के संचालन और निर्धारित मानकों की निगरानी परिवहन विभाग करेगा। इससे दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी।
बस डिपो में पेट्रोल पंप खुलेगा
राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपने बस डिपो में पेट्रोल पंप खोलने की योजना बना रहा है। इसके लिए डीटीसी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौते की योजना तैयार की है। योजना के तहत पेट्रोल पंप के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी, जबकि डीटीसी को इससे होने वाली कमाई में हिस्सा मिलेगा। इससे निगम को बिना सीधे संचालन की जिम्मेदारी उठाए बगैर आय हासिल होगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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