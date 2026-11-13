दिल्ली और बिहार सरकार ने छठ पर यूपी और बिहार जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए दोनों राज्यों के बीच विभिन्न रूटों पर 77 बसें चलाई हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों को इन बसों में किराये में छूट भी जा रही है।

छठ महापर्व पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली और बिहार सरकार ने मिलकर दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू की है। पहले चरण में 77 बसों का संचालन शुरू किया गया है। छठ पर्व के दौरान इन बसों में यात्रियों को किराये में छूट दी गई है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, शुरुआती व्यवस्था के तहत बिहार के पांच डिविजनों में इन बसों का संचालन शुरू किया गया है। इनमें मुजफ्फरपुर के लिए 36, पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गया के लिए 10 और दरभंगा के लिए 6 बसें शुरू की गई हैं।

क्या होगा किराया दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को आर्थिक राहत देने के लिए नॉन एसी सीटर, नॉन एसी स्लीपर, एसी सीटर और एसी स्लीपर श्रेणियों में रियायती त्योहार किराया निर्धारित किया गया है। बस श्रेणी के अनुसार, यात्रियों को 134 से 1,028 रुपये तक की किराया छूट दी जा रही है। पटना-दिल्ली मार्ग पर नॉन-एसी सीटर का किराया 1,615 से घटाकर 1,221 रुपये और एसी सीटर का किराया 1,980 से घटाकर 1,361 रुपये किया गया है। इस समझौते के तहत दिल्ली को बिहार के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले 18 अंतरराज्यीय मार्ग तय किए गए हैं। इनमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ शामिल हैं।

दोनों राज्यों के टिकट पूरे सफर में मान्य होंगे दिल्ली और बिहार के बीच हुए समझौते के तहत एक राज्य में जारी टिकट दूसरे राज्य में भी मान्य होंगे। गृह राज्य में लागू टैक्सों का भुगतान करने और दूसरे राज्य से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य द्वारा अतिरिक्त विशेष सड़क कर (एसआरटी), मोटर वाहन कर (एमवीटी) या यात्री कर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां कानून इसकी अनुमति देता है। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से 10 वर्षों तक या दोनों राज्यों के बीच नया समझौता होने तक प्रभावी रहेगी। दोनों राज्य आपसी सहमति से इसकी अवधि आगे भी बढ़ा सकते हैं।