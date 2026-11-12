काम की बात: छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली-बिहार के बीच शुरू हुई 77 बसें; किराये में भी मिल रही भारी छूट
दोनों राज्यों के बीच चलने वाली इन बसों में केवल BS-6 या उससे अधिक के उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाली, CNG या इलेक्ट्रिक बसों को ही संचालन की अनुमति होगी। बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना भी अनिवार्य होगा।
छठ पूजा के लिए घर जाने के उत्सुक यूपी और बिहार के लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली और बिहार सरकार ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है, और दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू की है। शुरूआती चरण में 77 बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि छठ पर्व के दौरान इन बसों के किराए में यात्रियों को छूट भी दी जा रही है।
परिवहन विभाग के अनुसार शुरुआती व्यवस्था के तहत बिहार के पांच डिविजनों में दिल्ली से इन बसों का संचालन शुरू किया गया है। जिनमें मुजफ्फरपुर के लिए 36, पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गया के लिए 10 और दरभंगा के लिए 6 बसें शुरू की गई हैं।
किराये में दी जा रही 1028 रुपए तक की छूट
उधर इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहार के मौके पर यात्रियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से इन बसों में नॉन एसी सीटर, नॉन एसी स्लीपर, एसी सीटर और एसी स्लीपर श्रेणियों के लिए रियायती किराया निर्धारित किया गया है। इस दौरान बस श्रेणी के अनुसार यात्रियों को 134 रुपए से लेकर 1,028 रुपए तक की किराया छूट दी जा रही है।
पटना के किराये में 619 रुपए तक का फायदा
पटना-दिल्ली मार्ग पर नॉन-एसी सीटर का किराया 1,615 से घटाकर 1,221 रुपए किया गया है, यानी कुल 430 रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं दिल्ली से पटना के लिए एसी सीटर बस का किराया 1,980 से घटाकर 1,361 रुपए किया गया है। यानी 619 रुपए की छूट दी जा रही है।
18 अंतरराज्यीय मार्ग से होकर जा रही बसें
इस समझौते के तहत दिल्ली को बिहार के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले 18 अंतरराज्यीय मार्ग तय किए गए हैं। इनमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ शामिल हैं। प्रत्येक मार्ग पर दिल्ली और बिहार, दोनों राज्यों के लिए 12-12 परमिट का प्रावधान किया गया है। कई मार्ग नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से होकर गुजरेंगे।
सिर्फ BS-6, CNG या इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस समझौते में यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत केवल BS-6 या उससे अधिक के उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाली, CNG या इलेक्ट्रिक बसों को ही संचालन की अनुमति होगी। बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और इमरजेंसी बटन लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, डीजल बसों की अधिकतम आयु 10 वर्ष और पेट्रोल व CNG बसों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है।
दोनों राज्यों के टिकट पूरे सफर में मान्य होंगे
दिल्ली और बिहार के बीच हुए समझौते के तहत एक राज्य में जारी टिकट दूसरे राज्य में भी मान्य होंगे। गृह राज्य में लागू करों का भुगतान करने और दूसरे राज्य से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य द्वारा अतिरिक्त विशेष सड़क कर (SRT), मोटर वाहन कर (MVT) या यात्री कर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां कानून इसकी अनुमति देता है। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से 10 वर्षों तक या दोनों राज्यों के बीच नया समझौता होने तक प्रभावी रहेगी। दोनों राज्य आपसी सहमति से इसकी अवधि आगे भी बढ़ा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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