गाजियाबाद में बनेंगे 75 नए ओपन जिम, कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने शासन को भेजा प्रस्ताव

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। साहिबाबाद विधानसभा में 75 ओपन जिम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही विभिन्न वार्डों के पार्कों में चरणबद्ध तरीके से फिटनेस उपकरण लगाए जाएंगे।

साहिबाबाद क्षेत्र के कई वार्डों के पार्कों में पहले से ओपन जिम की सुविधा है, लेकिन देखरेख के अभाव में अधिकांश मशीनें जर्जर हो चुकी हैं। जंग लगने से उपकरण खराब हो रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं साहिबाबाद विधायक सुनील कुमार शर्मा ने क्षेत्र में 75 नए ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार यह कार्य विधायक निधि से कराया जाएगा। योजना के तहत विभिन्न वार्डों के पार्कों में आधुनिक फिटनेस उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें से 67 ओपन जिम वसुंधरा जोन में और 8 मोहन नगर जोन में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। स्थानीय स्तर पर संभावित पार्कों का चयन कर प्रारंभिक सूची तैयार कर ली गई है, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कराया जा सके। मंत्री का कहना है कि बदलती जीवनशैली के कारण लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। ओपन जिम बनने से युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को अपने घर के पास ही व्यायाम का अवसर मिलेगा।

बदलती जीवनशैली में व्यायाम जरूरी तेजी से बदलती जीवनशैली और बढ़ते तनाव के कारण लोगों में मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए लोग जिम का सहारा लेते हैं, लेकिन निजी जिम की फीस अधिक होती है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर निशुल्क व्यायाम सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। ओपन जिम बनने से युवाओं को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरणा मिलेगी। सार्वजनिक पार्कों में होने के कारण लोग अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय इसका उपयोग कर सकेंगे।

महिलाओं और बुजुर्गों को दूर नहीं जाना होगा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी यह योजना लाभकारी होगी। घर के पास पार्कों में जिम की सुविधा मिलने से उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। टहलने वाले लोग भी हल्का व्यायाम भी कर सकेंगे। घुटनों और कमर दर्द से परेशान बुजुर्गों के लिए हल्के उपकरण उपयोगी साबित हो सकते हैं।