यमुना एक्सप्रेसवे पर 75 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलेंगी गाड़ियां, यीडा ने जारी की गाइडलाइन
यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर से 15 फरवरी 2027 तक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया है।
ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिशा निर्देश जारी किया है। सर्दियों में कोहरे और धुंध के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर से 15 फरवरी 2027 तक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कोहरे के दौरान सुरक्षित सफर के लिए जागरूकता अभियान चलाने और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
100 स्पीड वाली गाड़ियों की स्पीड 75 तय
मंगलवार को प्राधिकरण सूचनाधिकारी द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि, प्राधिकरण इस संबंध में कंसेशनायर मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड को सात बिंदुओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने प्रस्तावित हैं। निर्देशों के मुताबिक, जिन वाहनों की सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, उनकी गति सीमा को कोहरे के मौसम में घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर प्रमुख स्थानों पर गति सीमा संबंधी सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी वाहन चालकों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी।
विशेष अभियान चलाएगा यीडा
कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री-एग्जिट प्वाइंट, टोल प्लाजा और रोड साइड फैसिलिटी पर सुरक्षित यात्रा से संबंधित पंपलेट वितरित किए जाएंगे। सभी टोल प्लाजा पर पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार आवश्यक घोषणाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा पंपलेट में दिए गए सुरक्षा निर्देशों को रेडियो एफएम के जरिए भी प्रसारित कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के प्रमुख स्थानों पर बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाकर कोहरे में वाहन चलाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। इन निर्देशों का समाचार पत्रों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
साइन बोर्ड लगेंगे
प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर लगे रिफ्लेक्टिव टेप और साइन बोर्ड की स्थिति पर भी चिंता जताई है। निरीक्षण में कई स्थानों पर रिफ्लेक्टिव टेप की चमक और दृश्यता कम होने की समस्या सामने आई है। इससे रात और कोहरे के दौरान सड़क की स्थिति और दिशा का अनुमान लगाने में वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए एक्सप्रेसवे पर तत्काल नए रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर फॉग लाइट लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को रास्ता पहचानने में आसानी हो।
सख्ती से करवाया जाएगा पालन
शनिवार, रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही सुचारु रखने और टोल टैक्स से संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने को कहा गया है। प्राधिकरण ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देशों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
इसके साथ ही प्राधिकरण के 18 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 को जारी पत्रों में दिए गए निर्देशों तथा 11 दिसंबर 2025 के पत्र में कोहरे और धुंध से संबंधित बिंदुओं पर भी कार्रवाई जारी रखने को कहा गया है। कंसेशनायर को सभी सात बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य सर्दियों के दौरान कम दृश्यता की स्थिति में दुर्घटनाओं की आशंका कम करना और यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर को अधिक सुरक्षित बनाना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर