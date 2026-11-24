यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर से 15 फरवरी 2027 तक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिशा निर्देश जारी किया है। सर्दियों में कोहरे और धुंध के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर से 15 फरवरी 2027 तक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कोहरे के दौरान सुरक्षित सफर के लिए जागरूकता अभियान चलाने और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

100 स्पीड वाली गाड़ियों की स्पीड 75 तय मंगलवार को प्राधिकरण सूचनाधिकारी द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि, प्राधिकरण इस संबंध में कंसेशनायर मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड को सात बिंदुओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने प्रस्तावित हैं। निर्देशों के मुताबिक, जिन वाहनों की सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, उनकी गति सीमा को कोहरे के मौसम में घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर प्रमुख स्थानों पर गति सीमा संबंधी सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी वाहन चालकों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी।

विशेष अभियान चलाएगा यीडा कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री-एग्जिट प्वाइंट, टोल प्लाजा और रोड साइड फैसिलिटी पर सुरक्षित यात्रा से संबंधित पंपलेट वितरित किए जाएंगे। सभी टोल प्लाजा पर पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार आवश्यक घोषणाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा पंपलेट में दिए गए सुरक्षा निर्देशों को रेडियो एफएम के जरिए भी प्रसारित कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के प्रमुख स्थानों पर बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाकर कोहरे में वाहन चलाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। इन निर्देशों का समाचार पत्रों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

साइन बोर्ड लगेंगे प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर लगे रिफ्लेक्टिव टेप और साइन बोर्ड की स्थिति पर भी चिंता जताई है। निरीक्षण में कई स्थानों पर रिफ्लेक्टिव टेप की चमक और दृश्यता कम होने की समस्या सामने आई है। इससे रात और कोहरे के दौरान सड़क की स्थिति और दिशा का अनुमान लगाने में वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए एक्सप्रेसवे पर तत्काल नए रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर फॉग लाइट लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को रास्ता पहचानने में आसानी हो।

सख्ती से करवाया जाएगा पालन शनिवार, रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही सुचारु रखने और टोल टैक्स से संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने को कहा गया है। प्राधिकरण ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देशों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।