PM मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में उड़ाए जाएंगे 75 ड्रोन, कहां से भरेंगे उड़ान, कौन संभालेगा कमान?

दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर त्यागराज स्टेडियम में उनकी तस्वीर वाले 75 स्पेशल ड्रोन तैनात करेगी। इन स्पेशल ड्रोन को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने विकसित किया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी ड्रोन 17 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम से उड़ान भरेंगे।

इन ड्रोन की कमान दिल्ली पुलिस के हाथों में होगी। हर जिले को पाँच ड्रोन दिए गए हैं। जन्मदिन समारोह के दौरान इनकी कमान महिला कांस्टेबलों के पास होगी। इसलिए महिला कांस्टेबलों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि इन 75 ड्रोनों में से 15 तकनीकी एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए हाई लेवल वाले मॉडल हैं।

शनिवार को, दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के खास मौके पर 'सेवा पखवाड़ा' अभियान के तहत कई पहल शुरू करेगी। इन प्रमुख पहलों में अंग प्त्यर्पण और जागरूकता पोर्टल का शुभारंभ, अंतर-राज्यीय बस सेवा की शुरुआत, परिवहन मार्गों का दुरुस्त बनाना और 100 नई बसें शामिल हैं।

आपके बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को दिल्ली सरकार 101 आयुष्मान मंदिर केंद्रों और पांच अस्पतालों के नवनिर्मित ब्लॉक समेत विभिन्न नयी स्वास्थ्य पहल की शुरुआत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य सेवा पहल का उद्घाटन करेंगे।

जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल, आचार्य भिक्षु अस्पताल, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल और भगवान महावीर श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय समेत कुल पांच अस्पतालों के नवनिर्मित ब्लॉक का उद्घाटन किया जाएगा।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में 15 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सुबह के कार्यक्रम 'थैंक यू मोदी जी' के तहत रक्तदान शिविर के अलावा एक प्रदर्शनी और 'सेवा संकल्प वॉक' का आयोजन किया जाएगा।