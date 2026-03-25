घुटनों के ऑपरेशन के 4 घंटे बाद ही चलने लगे 74 वर्षीय बुजुर्ग, दिल्ली में AI सर्जरी ने किया कमाल
यहां के एक अस्पताल में बुजुर्ग की एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से डबल नी सर्जरी हुई। खुशी की बात तो ये है कि ऑपरेशन के महज 4 घंटे बाद बुजुर्ग ने चलना फिरना शुरू कर दिया।
74 साल की उम्र में ज्यादातर बड़े-बुजुर्ग चलने फिरने के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी ने नया कारनाम रचा है। खबर दिल्ली एनसीआर से है। यहां के एक अस्पताल में बुजुर्ग की एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से डबल नी सर्जरी हुई। खुशी की बात तो ये है कि ऑपरेशन के महज 4 घंटे बाद बुजुर्ग ने चलना फिरना शुरू कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, यह सर्जरी हाई टेक्नोलॉजी और सटीक ऑपरेशन का बेहतरीन नमूना है। इसकी खास बात ये है कि मरीजों की रिकवरी पहले के मुकाबले काफी तेज हो रही है।
इस तकनीक से मरीज को जल्दी आराम मिलता
यह सर्जरी दिल्ली-एनसीआर के एक निजी अस्पताल में की गई, जहां ‘बाइलेटरल टोटल नी रिसर्फेसिंग (TKR)’ जैसी जटिल प्रॉसेस को एआई-असिस्टेड नेविगेशन तकनीक की मदद से अंजाम दिया गया। अस्पताल के अनुसार, इस तकनीक से इम्प्लांट को बेहद सटीक तरीके से लगाया जा सकता है, जिससे सर्जरी के नतीजे बेहतर होते हैं और मरीज को जल्दी आराम मिलता है।
तीन सालों से गठिया से जूझ रहे थे
मरीज पिछले तीन साल से घुटनों के दर्द से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। लंबे समय तक दवाइयों और अन्य इलाज के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ। जांच में गंभीर गठिया (आर्थराइटिस) और घुटनों में खराबी की बात सामने आई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला लिया।
एआई-असिस्टेड नेविगेशन तकनीक से की सर्जरी
इस ऑपरेशन को ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित उप्पल की देख-रेख में किया गया है। उन्होंने बताया कि एआई-असिस्टेड नेविगेशन तकनीक की मदद से सर्जरी के दौरान रियल-टाइम में घुटनों की स्थिति का आकलन किया गया, जिससे इम्प्लांट की सटीक पोजिशनिंग और बेहतर एलाइनमेंट सुनिश्चित हुआ।
खून कम बहता, हड्डियों को भी कम नुकसान होता
डॉक्टरों के अनुसार, इस तकनीक से न सिर्फ सर्जरी अधिक सटीक होती है, बल्कि ब्लड लॉस भी कम होता है और हड्डियों व सॉफ्ट टिश्यू को भी कम नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि मरीज सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद वॉकर की मदद से चलने लगा और फॉलो-अप में उसकी स्थिति में लगातार सुधार देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एआई और आधुनिक तकनीकों का बढ़ता उपयोग भविष्य में इलाज के तरीकों को और बेहतर बनाएगा, जिससे मरीजों को तेज रिकवरी और बेहतर जीवन गुणवत्ता मिल सकेगी।
खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर एआई से बनाई गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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