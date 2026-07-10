UP के 56 गांवों से गुजरेगा 74 km लिंक एक्सप्रेसवे, NCR को नई रफ्तार देगा ये रूट

एनसीआर को नई रफ्तार देने के लिए बनने जा रहे 74 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश के 56 गांवों की भूमि का उपयोग होगा, जिनमें गौतमबुद्ध नगर जिले के आठ और बुलंदशहर जिले के 48 गांव शामिल हैं। 4 हजार करोड़ रुपये की लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेज हो गया है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) अब तक 57 प्रतिशत यानी 422 एकड़ भूमि खरीद चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, शेष भूमि का अधिग्रहण भी अगले एक माह में पूरा होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने भूमि खरीद के लिए 1204 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए यीडा क्षेत्र के 16 गांवों की करीब 740 एकड़ भूमि खरीदी जा रही है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाई जाएगी। यीडा भूमि खरीदकर यूपीडा को सौंपेगा, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

एक्सप्रेसवे का ये होगा रूट यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर बिंदु पर, सेक्टर-21 स्थित प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास जुड़ेगा। कुल मार्ग का करीब 20 किलोमीटर हिस्सा यीडा क्षेत्र में होगा, जिसमें 9 किलोमीटर एलिवेटेड बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी।

56 गांवों की ली जाएगी जमीन लिंक एक्सप्रेसवे 56 गांवों से होकर गुजरेगा। इनमें गौतमबुद्ध नगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं। बुलंदशहर के ये गांव खुर्जा, सियाना, बुलंदशहर और सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र में आते हैं। परियोजना के लिए इन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

दिल्ली से आगरा तक सफर होगा आसान मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और आगरा-ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन आसान होगा। लिंक एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 32 और 33 को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कार्गो वाहनों की आवाजाही तेज होगी। भविष्य में इसे एनएच-34 से जोड़ने की भी संभावना है, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम योजना नहीं बनी है।