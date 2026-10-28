74 km लंबे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का काम पकड़ेगा रफ्तार, यहां से निकलेगा रूट; बजट मंजूर

गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 74 किलोमीटर लंबे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। इसके लिए अब बजट वाली बाधा दूर हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है।

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जेवर लिंक समेत चार नए एक्सप्रेसवे के लिए 17542 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लिंक एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा कर जल्द निर्माण शुरू कराने के आदेश दिए।

गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। यह यमुना एक्सप्रेसवे पर फिल्म सिटी के नजदीक से शुरू होकर बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 33 एकड़ जमीन खरीद बाकी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बुलंदशहर जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण भूमि खरीद कर रहे हैं। यीडा क्षेत्र में अब तक 95 प्रतिशत तक भूमि खरीदी जा चुकी है। यमुना प्राधिकरण के जिम्मे 740 एकड़ जमीन खरीदनी थी। इसमें से सिर्फ 33 एकड़ भूमि खरीदनी बाकी है। हालांकि, लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर यूपीडा पूर्व में ही टेंडर जारी कर चुका है। इन चारों लिंक एक्सप्रेसवे पर कुल 17542 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यूपी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।

विकासकर्ता कंपनियों के चयन को मंजूरी चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश के पश्चिमांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। जिन चार परियोजनाओं के चयन को मंजूरी दी है, उनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 एवं पैकेज-2, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 एवं पैकेज-2 तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 एवं पैकेज-2 शामिल हैं।