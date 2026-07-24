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काम की बात: 74 KM गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 79% जमीन खरीद पूरी, UP के 56 गांवों को मिलेगी नई रफ्तार

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन खरीद का काम पूरी रफ्तार से जारी है। यह एक्सप्रेसवे 56 गांवों से गुजरेगा। अब केवल 21 फीसदी जमीन खरीदना ही शेष रह गया है।

74 KM गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 79% जमीन खरीद पूरी, UP के 56 गांवों को मिलेगी नई रफ्तार
Expressway AI Generated Representative image

गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन की खरीद का काम इसी महीने तक पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए छुट्टी के दिनों में भी बैनामे का काम हो रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अब तक 79 प्रतिशत जमीन खरीदने का दावा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगा। यह ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किलोमीटर यानी बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से शुरू होगा और यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर यानी सेक्टर-21 फिल्म सिटी के पास जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में है। इसमें से नौ किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा।

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31 जुलाई तक जमीन की खरीद पूरी करने का दावा

लिंक एक्सप्रेसवे का कैरिजवे (जहां वाहन चलते हैं) 70 मीटर चौड़ा होगा, जबकि दोनों ही तरफ 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस रोड होगी। सर्विस रोड के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके लिए 16 गांवों की 225 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा रही है। यमुना प्राधिकरण का दावा है कि अबतक 180 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी और सिर्फ 45 हेक्टेयर जमीन शेष बची है। भूमि खरीद पूरी करने के लिए अवकाश के दिनों में भी बैनामे और रजिस्ट्री कराई जा रही है। 31 जुलाई तक यीडा क्षेत्र की पूरी जमीन खरीदकर यूपीडा को सौंप दी जाएगी।

56 गांवों की जमीन पर बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे

लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 56 गांवों की भूमि पर होगा, जिनमें गौतमबुद्ध नगर के आठ और बुलंदशहर के 48 गांव हैं। इनमें 14 गांव खुर्जा तहसील के हैं, जबकि शेष बुलंदशहर और सियाना, शिकारपुर तहसील के हैं। जेवर तहसील के मेहंदीपुर बांगर, भाईपुर ब्रहमनान, रबुपूरा, भुन्नातगा, म्याना, फाजिलपुर और कल्लूपुरा। खुर्जा के अमानुल्लापुर उर्फ मारहरा, इनायतपुर उर्फ मधुपुरा, कपना, भगवानपुर, हसनपुर लडूकी, बीघेपुर, सनैता शफीपुर गांव शामिल हैं।

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक आसान राह होगी

मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे के यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्रेटर नोएडा तक की राह आसान हो जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने पर गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे का यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 32, 33 से भी सीधा जुड़ाव होगा, जिससे कार्गो के वाहनों को एयरपोर्ट तक पहुंचने या इससे जुड़े किसी भी रूट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे को एनएच-34 से भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि, अभी इसे लेकर कोई कार्ययोजना तैयार नहीं है।

टेंडर जारी हो चुका

यह 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे कुल 895 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। इसमें यीडा क्षेत्र की सिर्फ 225 हेक्टेयर भूमि है। यूपीडा यीडा क्षेत्र के बाहर अपनी 52 फीसदी तक भूमि खरीद चुका है। साथ ही, इसके निर्माण के लिए यूपीडा की ओर से टेंडर भी जारी हो चुका है।

राजेश कुमार, एसीईओ, यीडा, ''लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन की खरीद 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। अब तक 79 प्रतिशत तक जमीन खरीदी जा चुकी है। लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से नोएडा एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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