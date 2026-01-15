Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News73 flat owners booked for accommodating foreign nationals in Gurugram
गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान चला 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ दर्ज किया मामला; सामने आई यह वजह

गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान चला 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ दर्ज किया मामला; सामने आई यह वजह

संक्षेप:

पुलिस अधिकारी ने बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और विदेशी नागरिकों की निगरानी को देखते हुए, फॉर्म-C भरना और रहने की जानकारी देना अनिवार्य है।

Jan 15, 2026 11:04 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को शहर में एक विशेष अभियान चलाते हुए 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उनके खिलाफ यह ऐक्शन बिना अनुमति और बिना फॉर्म-C भरे अपने फ्लैट में विदेशी नागरिकों को रखने के आरोप में लिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खेड़की दौला पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली थी कि सेक्टर-82 इलाके में स्थित DLF प्राइमस सोसाइटी में कई विदेशी नागरिकों को बिना फॉर्म-C भरे और जरूरी इजाज़त के बिना फ्लैट में रखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी मिलने पर पुलिस DLF प्राइमस सोसाइटी पहुंची और वहां सोसाइटी से जुड़े सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांचा। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि 73 फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं दी थी, और न ही विदेशी नागरिकों के रहने से जुड़ा फॉर्म-C भरा था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिसके बाद सभी 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ ऐक्शन लेते हुए खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में उन पर FIR दर्ज कर ली गई। आगे उन्होंने बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और विदेशी नागरिकों की निगरानी को देखते हुए, फॉर्म-C भरना और रहने की जानकारी देना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के इन इलाकों में 16 व 17 जनवरी को रहेगा जल संकट, होगी पानी की कमी
ये भी पढ़ें:दिल्ली हाई कोर्ट की वर्किंग में बड़ा बदलाव, अब हर महीने इन दो दिन भी लगेगी अदालत
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 2.9 डिग्री पहुंचा पारा, कल येलो अलर्ट; शीतलहर का दूसरा दौर जल्द

इसके साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को हिदायत देते हुए सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, PG ऑपरेटर और फ्लैट मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके यहां रहने वाले हर विदेशी नागरिक का फॉर्म-C भरा जाए, और संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।