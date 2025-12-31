Hindustan Hindi News
72 year old woman dies in building fire in Shaheen Bagh of Delhi, several rescued
दिल्ली की एक इमारत में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत; आसपास के वाहनों को भी पहुंचा नुकसान

संक्षेप:

अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला सहित वहां रहने वाले पांच निवासियों को सुरक्षित बचाकर पास के अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस हादसे में इमारत के पास खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।

Dec 31, 2025 07:48 pm ISTSourabh Jain भाषा, नई दिल्ली
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बुधवार को एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोगों को बचा लिया गया। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला की मौत धुएं में दम घुटने के कारण हुई होगी। मृतक की पहचान फाजिला किश्वर (72) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि फाजिला पहले से ही सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी, जिसकी वजह से घटना के दौरान उनकी हालत और बिगड़ने की आशंका है।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस को तड़के 4.41 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियां और चार एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं।

दक्षिण-पूर्व के पुलिस उपायुक्त (DCP) हेमंत तिवारी ने कहा, 'थाना प्रभारी, पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने बचाव और अग्निशमन अभियानों की निगरानी की।' पुलिसकर्मियों ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और भीड़ को नियंत्रित करने में दमकलकर्मियों की सहायता की ताकि आपातकालीन सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।

अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला सहित वहां रहने वाले पांच निवासियों को सुरक्षित बचाकर पास के अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस हादसे में जनहानि के अलावा, इमारत के पास खड़े वाहनों को भी क्षति हुई है, जिनमें दो कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर पूरी तरह से या आंशिक रूप से जल गए हैं।

उन्होंने बताया कि लगातार की गई कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया गया ताकि आपातकालीन टीम कूलिंग का कार्य और निरीक्षण कर सके। DCP ने कहा, 'नियमानुसार आवश्यक कानून कार्रवाई की जा रही है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों सहित विभिन्न कारकों की जांच कर रहे हैं।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
