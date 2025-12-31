दिल्ली की एक इमारत में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत; आसपास के वाहनों को भी पहुंचा नुकसान

संक्षेप: अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला सहित वहां रहने वाले पांच निवासियों को सुरक्षित बचाकर पास के अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस हादसे में इमारत के पास खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बुधवार को एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोगों को बचा लिया गया। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला की मौत धुएं में दम घुटने के कारण हुई होगी। मृतक की पहचान फाजिला किश्वर (72) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि फाजिला पहले से ही सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी, जिसकी वजह से घटना के दौरान उनकी हालत और बिगड़ने की आशंका है।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस को तड़के 4.41 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियां और चार एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं।

दक्षिण-पूर्व के पुलिस उपायुक्त (DCP) हेमंत तिवारी ने कहा, 'थाना प्रभारी, पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने बचाव और अग्निशमन अभियानों की निगरानी की।' पुलिसकर्मियों ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और भीड़ को नियंत्रित करने में दमकलकर्मियों की सहायता की ताकि आपातकालीन सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।

अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला सहित वहां रहने वाले पांच निवासियों को सुरक्षित बचाकर पास के अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस हादसे में जनहानि के अलावा, इमारत के पास खड़े वाहनों को भी क्षति हुई है, जिनमें दो कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर पूरी तरह से या आंशिक रूप से जल गए हैं।