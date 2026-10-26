दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ी 72 वर्षीय चोर, पहले भी 14 FIR में नाम; डॉलर समेत क्या-क्या बरामद

दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी महिला से जुड़े चोरी के केस में एक 72 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुजुर्ग महिला पर पहले भी एक दर्जन से अधिक कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह एक आदतन अपराधी है। वह हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुई थी।

हेमंत कुमार पांडेय, नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने 72 साल की एक शातिर बुजुर्ग महिला चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस ने आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद एक विदेशी महिला से जुड़े चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस को उसके पास से चोरी के अमेरिकी डॉलर के साथ ही भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है। वह एक आदतन अपराधी है और पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रही है।

पुलिस ने बताया कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़गंज थाना अंतर्गत आने वाली संगतराशन पुलिस चौकी के स्टाफ द्वारा गिरफ्तार की गई 72 वर्षीय महिला चोर का नाम सविता गांधी उर्फ ​​सरोज गांधी है, जो दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली है। आरोपी महिला के खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरोज एक आदतन चोर है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसके पास से विदेशी महिला से चोरी किए गए 1,85,500 रुपये कैश और 2600 अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा आरोपी की पहचान करने के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी। पुलिस ने अपराध के समय आरोपी महिला द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। हालांकि, चोरी हुआ मोबाइल फोन, पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

दुकान के अंदर से चोरी किया था अमेरिकी महिला का बैग डीसीपी (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को एक विदेशी महिला ने पहाड़गंज इलाके की एक दुकान से शॉपिंग के दौरान अपना बैग चोरी हो जाने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। बैग में पासपोर्ट और वीजा के अलावा 2600 अमेरिकी डॉलर, भारतीय करेंसी के 2,50,000 रुपये कैश, तीन क्रेडिट कार्ड और एक सैमसंग मोबाइल फोन रखा था। पहाड़गंज थाने के अंतर्गत आने वाले संगतराशन पुलिस चौकी के स्टाफ ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चोर की पहचान करने और चोरी हुआ सामान बरामद करने के लिए जांच शुरू कर दी।

100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले पुलिस टीम ने जांच के दौरान इलाके में लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। इसके साथ ही पुलिस द्वारा संदिग्ध का पता लगाने को मुखबिरों की भी मदद ली गई। पुलिस ने संदिग्ध महिला चोर की पहचान होने के बाद मुखबिरों और पहले के मामलोंं में उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों की मदद से उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई।

तिहाड़ जेल से हाल ही में हुई थी रिहा इसके बाद पुलिस टीम ने 24 अक्टूबर को दिल्ली के उत्तम नगर में छापेमारी कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की गई नकदी और अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहाड़गंज से एक विदेशी नागरिक का बैग चुराने की बात कबूल कर ली। चोरी की बाकी चीजें, जैसे मोबाइल फोन, पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज बरामद करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि वह हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुई थी। आरोपी महिला चोरी करते समय बुजुर्ग होने का फायदा उठाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो।