दिल्ली के शहादरा में लिफ्ट के अंदर फंसे 71 साल के बुजुर्ग की हो गई मौत
दिल्ली में शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक तीन मंजिला गोदाम की लिफ्ट में फंसने से 71 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई।
दिल्ली में शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक तीन मंजिला गोदाम की लिफ्ट में फंसने से 71 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान भजनपुरा के गढ़ी मेंडू स्थित सुभाष विहार की गली नंबर-6 निवासी बैजनाथ पांडेय के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 13 नवंबर को दोपहर करीब 2:33 बजे की है। बुजुर्ग बैजनाथ पांडेय किसी काम के सिलसिले में इस गोदाम में आए थे। गोदाम में भूतल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। इसी दौरान वह अचानक लिफ्ट में फंस गए। पुलिस को इस हादसे की जानकारी पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसका साथी लिफ्ट में फंस गया है और उसकी मौत हो गई है।
सूचना मिलते ही सीमापुरी पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से लिफ्ट में फंसे बुजुर्ग को बाहर निकाला और एंबुलेंस से राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हादसे के बाद क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। हालांकि, पुलिस को मौके पर कोई चश्मदीद नहीं मिला। सीमापुरी थाने में 13 नवंबर को मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि हादसा किस वजह से हुआ और क्या लिफ्ट के रखरखाव व सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही बरती गई थी। जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली से एक और हादसे की खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली में रविवार को ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट तीन मंजिला एक इमारत के भूतल पर स्थित स्कूटर के कल-पुर्जों की एक दुकान में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान दो महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनकी पहचान शोभा देवी (61) और बीना (32) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें इमारत की पहली और दूसरी मंजिल से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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