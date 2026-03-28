नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण से 7000 किसान परिवारों को मिला 8000 करोड़ का मुआवजा
Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हुए भूमि अधिग्रहण ने जेवर के किसानों पर खूब धन बरसाया। सिर्फ एयरपोर्ट के लिए दो चरणों में हुए भूमि अधिग्रहण से करीब 7000 किसान परिवारों का रहन-सहन बदल दिया। इन्हें मुआवजे के तौर पर आठ हजार करोड़ रुपये मिले।
Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हुए भूमि अधिग्रहण ने जेवर के किसानों पर खूब धन बरसाया। सिर्फ एयरपोर्ट के लिए दो चरणों में हुए भूमि अधिग्रहण से करीब 7000 किसान परिवारों का रहन-सहन बदल दिया। इन्हें मुआवजे के तौर पर आठ हजार करोड़ रुपये मिले।
2 चरणों में हुआ जमीन का अधिग्रहण
नोएडा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब तक दो चरणों में 2420 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई। इसकी एवज में सात हजार किसानों को कुल 8016 करोड़ मुआवजा बांटा गया। प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हुए एयरपोर्ट के लिए करीब तीन हजार किसानों से 1239.14 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। जबकि 95 हेक्टेयर प्रशासन के पास पहले से थी। इन किसानों को मुआवजे के तौर पर 3688.40 करोड़ रुपये दिए गए।
इतने किसानों को मिला है मुआवजा
पहली बार वर्ष 2019 में मुआवजा वितरण हुआ। पहले चरण के किसान रोही, पारोही, दयानतपुर, रन्हैरा, बनवारी बांस और किशोरपुर गांव के निवासी हैं। वहीं, दूसरे चरण में रन्हैरा, कुरैब, कारौली बांगर, दयानतपुर, बीमरपुर, मुढ़रह गांव के चार हजार किसानों से 1187.2793 हेकटेयर जमीन अधिग्रहीत की गई। भूमि का 4328 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजा दिया गया। वहीं, 800 किसानों को भूमि पर हुए निर्माण (परि संपत्ति) का भी 305 करोड़ रुपये अलग मिला।
रोही के किसानों से सबसे ज्यादा जमीन ली गई
एयरपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा भूमि रोही के किसानों की ली गई। मुआवजे की रकम मिलते ही इलाके के किसानों प्राधिकरण क्षेत्र के दूसरे जिलों में खेती के लिए जमीन खरीद ली। मुआवजा मिलने के बाद कुछ किसानों ने कारोबार शुरू कर लिए। कुछ किसानों ने किराए का साधन बढ़ाने के लिए जमीन पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स तक बना दिए, जबकि 70 प्रतिशत किसानों ने मुआवजे की रकम से यीडा क्षेत्र के दूसरे जिलों में जमीन खरीद ली।
गांव में लगे थे बुलेट के लिए कैंप
एयरपोर्ट में जमीन जाने के बाद मिले मुआवजे से किसानों ने खूब गाड़ियां खरीदीं। बताया जाता है कि रोही के 200 से ज्यादा किसानों ने कुछ दिनों बाद ही बड़ी और महंगी कार खरीदी। किसानों ने अपने घर आलीशान और कई मंजिला बनाए हुए हैं। इनके घरों में विदेशों के मार्बल और पत्थर लगे हैं। इस गांव में 100 से ज्यादा बुलेट खरीदी गई थी। किसानों का बुलेट के प्रति रुझान देखते हुए कंपनी ने गांव में कैंप तक लगा दिए थे। बुलेट की घर पर डिलीवरी दी थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें