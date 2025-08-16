700 year old Patte Shah Dargah Delhi history and what is its belief 700 साल पुरानी पत्ते शाह दरगाह पर देश-विदेश से आते हैं लोग, क्या है इसकी मान्यता, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News700 year old Patte Shah Dargah Delhi history and what is its belief

दिल्ली में पत्ते शाह दरगाह परिसर में बने लगभग 50 साल पुराने ढांचे का एक हिस्सा शुक्रवार दोपहर अचानक ढह गया, जिसमें कई लोग बाल-बाल बचे। हादसा उस समय हुआ जब मन्नतें मांगने और ताबीज लेने आए दर्जनों अनुयायी मौलवी के पास मौजूद थे। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। आशीष सिंहSat, 16 Aug 2025 07:54 AM
हजरत शम्सुद्दीन आतादुल्लाह उर्फ पत्तेशाह की यह दरगाह करीब 700 साल पुरानी मानी जाती है। इसका नाम एक मान्यता से जुड़ा है। मजार के पास लगे पेड़ का एक पत्ता खाने से मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि यहां बड़ी संख्या में देश-विदेश से अनुयायी पहुंचते हैं। यह दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, जहां सभी धर्मों के लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं।

दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के नजदीक और हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल पास स्थित है। प्रवेश द्वार हरे रंग का है और उस पर संगमरमर की पट्टिका लगी है, जिस पर दरगाह पत्ते वाली हजरत शम्सुद्दीन उतावला रहमतुल्लाह अंकित है। यहां हजरत कादरिया की दरगाह और एक मस्जिद भी मौजूद है। इतिहासकार राणा सफवी बताती हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों को हजरत शम्सुद्दीन के पास भेजते थे, ताकि उनकी दुनियावी और दीनी इच्छाएं पूरी हों।

शम्सुद्दीन के बारे में मतभेद हैं। कहा जाता है कि वे या तो सुहरवर्दी सिलसिले के संत थे, या हजरत तुर्कमान बयाबानी के, या फिर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे। दरगाह की सबसे बड़ी पहचान यहां के पेड़ से जुड़ी है। मान्यता है कि मजार के पास लगे पेड़ का पत्ता, जो बताशे और गुलाब की पंखुड़ी में लपेटकर मौलवी द्वारा दिया जाता है।

हुमायूं के मकबरे को कोई नुकसान नहीं हुआ : एएसआई

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने स्पष्ट किया कि हादसे वाली जगह उनकी देखरेख में नहीं आती और इससे हुमायूं के मकबरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। एएसआई के अधिकारियों के अनुसार, यह एक विश्व धरोहर स्थल है और यहां समय-समय पर संरक्षण कार्य होता रहता है। दिल्ली सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. आरके पटेल ने बताया कि ढहने वाला हिस्सा हुमायूं के मकबरे की चारदीवारी से सटी मस्जिद का था, जो एएसआई की संपत्ति में शामिल नहीं है।