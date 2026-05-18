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लूट के बाद काट दिए थे अंगूठे; 6 साल से फरार 70 साल के वांटेड को क्राइम ब्रांच ने दबोचा

Gaurav Kala नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 6 साल से फरार 70 साल के बुजुर्ग अपराधी ब्रह्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर चाकू की नोक पर लूट करने और फिर पीड़ित के हाथ के दोनों अंगूठे काटने का आरोप था।

लूट के बाद काट दिए थे अंगूठे; 6 साल से फरार 70 साल के वांटेड को क्राइम ब्रांच ने दबोचा

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब छह साल से फरार चल रहे एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने लूट और जबरन वसूली के बाद एक इवेंट मैनेजर के दोनों अंगूठे काट दिए थे। आरोपी की पहचान 70 वर्षीय ब्रह्मदेव भगत के रूप में हुई है। आरोपी को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2025 में अदालत ने आरोपी को अपराधी वांटेड घोषित किया था।

पुलिस के अनुसार यह सनसनीखेज वारदात 17 मार्च 2020 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर-23 इलाके में हुई थी। उस समय इवेंट मैनेजर सुरिंदर नंदा को एक पार्टी बुकिंग के संबंध में फोन आया था। शुरुआत में उन्होंने अपने मैनेजर कपिल चड्ढा को मीटिंग के लिए भेजा, लेकिन कॉल करने वालों ने बाद में खुद सुरिंदर नंदा से मिलने की जिद की।

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वारदात क्या हुई

इसके बाद सुरिंदर नंदा अपने ड्राइवर के साथ एसयूवी में द्वारका सेक्टर-23 पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, एक सीएनजी पंप के पास दूसरी कार में सवार लोगों ने उन्हें एक मकान तक पहुंचाया, जहां ब्रह्मदेव भगत और उसके साथी पहले से मौजूद थे।

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चाकू की नोक पर लूट

डीसीपी (क्राइम ब्रांच) पंकज कुमार ने बताया कि जैसे ही सुरिंदर नंदा मकान के अंदर पहुंचे, आरोपियों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान एक आरोपी ने चाकू की नोक पर उनकी हीरे की अंगूठी छीन ली और पर्स से 27 हजार रुपये लूट लिए।

हाथ के दोनों अंगूठे काटे

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सुरिंदर नंदा को जान से मारने की धमकी भी दी और कथित तौर पर सब्जी के भुगतान से जुड़े 11 लाख रुपये के विवाद के दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए। इसके बाद मुख्य आरोपी ब्रह्मदेव भगत ने चाकू से हमला कर सुरिंदर नंदा के दोनों अंगूठे काट दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नंदा और उनके मैनेजर कपिल चड्ढा को छोड़कर फरार हो गए।

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गंभीर रूप से घायल सुरिंदर नंदा को बाद में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। घटना के अगले दिन यानी 18 मार्च 2020 को द्वारका सेक्टर-23 थाने में मामला दर्ज किया गया था।

ब्रह्मदेव भगत 6 साल बाद पकड़ा गया

पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ब्रह्मदेव भगत लगातार फरार चल रहा था। लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने के कारण दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2025 में उसे घोषित अपराधी करार दिया था।

क्राइम ब्रांच को हाल ही में सूचना मिली कि भगत बिहार के पूर्णिया में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

Gaurav Kala

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