70 Arogya Mandirs will open in Delhi this month
दिल्ली में इस महीने खुलेंगे 70 आरोग्य मंदिर, हेल्थ क्लीनिक की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी?

संक्षेप: सरकार ने फेज में ऐसे 1,139 क्लीनिक बनाने का वादा किया है। कुछ पहले के मोहल्ला क्लीनिक से बदले गए हैं और कई नए बनाए जा रहे हैं। जानिए किन इलाकों में ये मंदिर खुलने जा रहे हैं।

Thu, 20 Nov 2025 03:17 PM
दिल्ली सरकार इस महीने 70 और आरोग्य आयुष्मान मंदिर खोलेगी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में चल रहे हेल्थ क्लीनिकों की कुल संख्या 200 से ज्यादा हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में अभी लगभग 168 आयुष्मान मंदिर हैं। 11 में से 10 जिलों में और हेल्थ क्लीनिक खुलने के साथ, सरकार का लक्ष्य इन क्लीनिकों को "कम्युनिटी हेल्थकेयर की रीढ़" बनाना है।

इन जगहों पर खोले जाएंगे नए क्लीनिक

अधिकारियों ने कहा कि नए मंदिरों का उद्घाटन इसी महीने किया जाएगा, जिसमें सराय काले खां डिस्पेंसरी एरिया, खिजराबाद, नेहरू प्लेस, ओखला, दरिया गंज, गौतम नगर, हौज खास, शाहपुर, बुराड़ी, जहांगीरपुरी और कई दूसरी जगहें शामिल हैं। 31 दिसंबर तक और 187 क्लीनिक शुरू होने की उम्मीद है।

1139 क्लीनिक खोलने का किया था वादा

पहले के मोहल्ला क्लीनिक, जिनमें लिमिटेड सर्विस थीं, इसके उलट, नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बढ़ी हुई सुविधाएं होंगी। इसमें OPD सर्विस, फ्री दवाएं, लैब टेस्ट, मैटरनल केयर, बच्चों और बुजुर्गों का हेल्थकेयर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और डेंटल ट्रीटमेंट शामिल हैं। सरकार ने फेज में ऐसे 1,139 क्लीनिक बनाने का वादा किया है। कुछ पहले के मोहल्ला क्लीनिक से बदले गए हैं और कई नए बनाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार अब किराए की इमारतों से हेल्थ सेंटर नहीं चलाएगी, क्योंकि अब नई सुविधाओं के लिए काफी जगह उपलब्ध है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सरकार नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए कमिटेड है।

मंत्री ने बताया, कब तक चालू हो जाएंगे मंदिर

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “इन 70 नए आरोग्य आयुष्मान मंदिरों के साथ, हम अच्छी प्राइमरी हेल्थकेयर सीधे लोगों के आस-पड़ोस तक पहुंचा रहे हैं। हमारा लक्ष्य आसान है- दूरी, कीमत या पहुंच की कमी की वजह से कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस साल के आखिर तक और भी ज़्यादा संख्या तक पहुंचने की योजना बना रही है, जिसमें और ज़्यादा क्लीनिक बनाए जा रहे हैं और टेंडर फाइनल किए जा रहे हैं।

सिंह ने कहा, "अगले साल की शुरुआत तक, वादा किए गए हर मंदिर चालू हो जाएंगे। हम तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सेंटर दिल्ली के लाखों लोगों के लिए देखभाल का पहला पॉइंट बन जाएंगे।"

