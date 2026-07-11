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गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद मर्डर, शरीर पर कपड़ा नहीं; सिर और चेहरा खून से सना था

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान टाइम्स, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता ने बताया कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके सिर व चेहरे से खून बह रहा था। उसके हाथ-पैर भी टूटे हुए थे। उसकी लाश एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में मिला।

गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद मर्डर, शरीर पर कपड़ा नहीं; सिर और चेहरा खून से सना था

गाजियाबाद में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज नगर एक्सटेंशन में बन रहे एक मॉल में शुक्रवार देर रात 7 साल की बच्ची का शव मिला। बच्ची के परिवार का आरोप है कि उसे घर के पास से अगवा करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार तड़के करीब एक बजे मॉल में एक लड़की का शव मिला। वह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेटी थी। मूलरूप से बिहार का रहने वाला यह परिवार पिछले कुछ सालों से कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही रह रहा था।

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शाम को लापता हो गई थी

मृतक लड़की के पिता ने एचटी को बताया कि लड़की शुक्रवार शाम करीब 7-8 बजे लापता हो गई थी। पिता ने कहा कि हमने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ घंटों बाद निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में उसका शव मिला। कैमरे में हमने दो लोगों को अपनी बेटी को ले जाते हुए देखा। हमें उसका शव रात करीब एक बजे मिला और हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

शरीर पर कपड़े नहीं थे

पिता ने आगे कहा कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके सिर व चेहरे से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ-पैर भी टूटे हुए थे। उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नंदग्राम सर्कल की एसीपी प्रियाश्री पाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि शनिवार को रात करीब एक बजे नंदग्राम थाने को सूचना मिली कि राज नगर एक्सटेंशन में बन रहे एक मॉल से सात साल की बच्ची का शव मिला है।

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कई लोगों को हिरासत में लिया गया

सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। परिवार की ओर से शिकायत मिली है। जांच चल रही है। एसीपी ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से और जानकारी मिलेगी। मामले की जांच जारी है।

सिर पर लोहे की रॉड से वार

नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने बच्ची के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया था। उन्होंने कहा कि हम इसे रेप और मर्डर के मामले के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि अभी यह नहीं कह सकते कि यह गैंगरेप का मामला है या नहीं। मामले की जांच चल रही है। इस मामले में गैंगरेप, किडनैपिंग, मर्डर, कॉमन इंटेंशन से जुड़ी बीएनएस की धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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