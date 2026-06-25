जिसकी हत्या में 7 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा, वो युवक एक महीने बाद लौट आया; घरवालों ने शव की पहचान भी की थी
गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक युवक की हत्या करने के आरोप में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वो युवक वापस घर लौट आया है। इस घटना के बाद इलाके में सब हैरान हैं।
गाजियाबाद के वैशाली इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के वैशाली के रहने वाले जिस युवक की हत्या में सात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वह एक महीने बाद घर लौट आया है। युवक को मारपीट के केस में पुलिस ने जेल भेजा था। जमानत मिलने के बाद वह लापता हो गया। मसूरी नहर से मिले शव की पहचान कर परिजनों हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। युवक के लौटने पर पुलिस अधिकारी भी हैरान हैं।
वैशाली में गिरधर बिष्ट अपनी मां देवकी देवी के साथ रहते हैं। परिजनों के अनुसार, 16 मई को सोसाइटी के गेट पर स्थित पंचर की दुकान संचालक से उनका विवाद हो गया था। अगले दिन 17 मई को कौशांबी थाना पुलिस ने उन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर डासना जिला कारागार भेज दिया। मां ने गिरधर को मानसिक रूप से कमजोर बताया था। आरोप लगाया था कि परिजनों को जानकारी दिए 21 मई को गिरधर को निजी मुचलके पर जेल से रिहा कर दिया, मगर वह घर नहीं पहुंचे। मां की तहरीर पर मसूरी थाने में गुमशुदा की दर्ज की गई थी।
मसूरी में मिला था शव
12 जून को मसूरी थाना क्षेत्र स्थित नाहल झाल में एक अज्ञात शव मिला। परिजनों ने उसकी पहचान गिरधर बिष्ट के रूप में की। शव का दो बार पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं मिला और पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई। परिजनों की तहरीर पर मसूरी थाने में सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मामले को लेकर परिवार ने पुलिस और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया था। अब गिरधर बिष्ट के अचानक घर लौट आने से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नाहल झाल से मिला शव आखिर किसका था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि शव की पहचान किन परिस्थितियों में गिरधर के रूप में हुई और जांच प्रक्रिया में कहां चूक हुई।
गिरधर से होगी पूछताछ
पुलिस गिरधर के भी बयान दर्ज करेगी कि वह अब तक कहां थे और किसके साथ थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरधर बुधवार सुबह ही अपने घर लौटे हैं। पता चलने पर पुलिस ने उनसे संपर्क किया है। इस संबंध में मसूरी थाना पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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