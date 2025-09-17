7 trucks caught dumping Delhi garbage in Ghaziabad Mayor takes action चोरी छिपे गाजियाबाद में डाल रहे थे दिल्ली का कूड़ा, मेयर ने जब्त करा दीं सात गाड़ियां, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News7 trucks caught dumping Delhi garbage in Ghaziabad Mayor takes action

गाजियाबाद के बम्हेटा गांव में दिल्ली से आ रहे कूड़े के सात ट्रकों को महापौर सुनीता दयाल ने मौके पर पहुंचकर जब्त कर लिया। यह कूड़ा कई सप्ताह से अवैध रूप से डंप किया जा रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 17 Sep 2025 08:16 AM
गाजियाबाद के बम्हेटा गांव में कई सप्ताह से दिल्ली का कूड़ा डाला जा रहा था। मंगलवार को शिकायत पर महापौर ने मौके पर जाकर कूड़े की सात गाड़ियां पकड़ीं। महापौर ने सातों गाड़ियां जब्त कराई। बम्हेटा का ही एक व्यक्ति चोरी छिपे कूड़ा डलवा रहा था। बम्हेटा गांव में कई दिन से कूड़े से भरी गाड़ियां रात के वक्त आ रही थीं। सभी गाड़ियों पर एमसीडी लिखा था। दुर्गंध से स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी।

पास में अखाड़ा भी है,वहां तक कूड़े की दुर्गंध से खिलाड़ी परेशान थे। मंगलवार शाम को दिल्ली से कूड़े की सात गाड़ियां पहुंचीं। गाड़ियां कूड़ा उतारने के बाद वापस जा रही थी। इसी दौरान पार्षद पति राजेश पहलवान और पार्षद पवन गौतम ने खाली गाड़ियों को रोक लिया। उन्होंने महापौर सुनीता दयाल को सूचना दी। महापौर ने मौके पर जाकर गाड़ियां जब्त कराई। महापौर ने चार घंटे खड़े होकर पूरी कार्रवाई कराई।

उन्होंने बताया कि विजयपाल पहलवान नाम का शख्स ठेकेदार से मिलकर कई सप्ताह से दिल्ली का कूड़ा डलवा रहा था। विजयपाल मौके पर आया और महापौर से बात करने लगे। महापौर के अनुसार, आरोपी ने पार्षद पति राजेश यादव को धमकी दी। इसके बाद महापौर ने उसे भगा दिया। महापौर ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाजियाबाद में दिल्ली या दूसरी जगह का कूड़ा नहीं आने दिया जाएगा।