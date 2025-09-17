चोरी छिपे गाजियाबाद में डाल रहे थे दिल्ली का कूड़ा, मेयर ने जब्त करा दीं सात गाड़ियां

गाजियाबाद के बम्हेटा गांव में दिल्ली से आ रहे कूड़े के सात ट्रकों को महापौर सुनीता दयाल ने मौके पर पहुंचकर जब्त कर लिया। यह कूड़ा कई सप्ताह से अवैध रूप से डंप किया जा रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी।

गाजियाबाद के बम्हेटा गांव में कई सप्ताह से दिल्ली का कूड़ा डाला जा रहा था। मंगलवार को शिकायत पर महापौर ने मौके पर जाकर कूड़े की सात गाड़ियां पकड़ीं। महापौर ने सातों गाड़ियां जब्त कराई। बम्हेटा का ही एक व्यक्ति चोरी छिपे कूड़ा डलवा रहा था। बम्हेटा गांव में कई दिन से कूड़े से भरी गाड़ियां रात के वक्त आ रही थीं। सभी गाड़ियों पर एमसीडी लिखा था। दुर्गंध से स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी।

पास में अखाड़ा भी है,वहां तक कूड़े की दुर्गंध से खिलाड़ी परेशान थे। मंगलवार शाम को दिल्ली से कूड़े की सात गाड़ियां पहुंचीं। गाड़ियां कूड़ा उतारने के बाद वापस जा रही थी। इसी दौरान पार्षद पति राजेश पहलवान और पार्षद पवन गौतम ने खाली गाड़ियों को रोक लिया। उन्होंने महापौर सुनीता दयाल को सूचना दी। महापौर ने मौके पर जाकर गाड़ियां जब्त कराई। महापौर ने चार घंटे खड़े होकर पूरी कार्रवाई कराई।