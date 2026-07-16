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काम की बात: गाजियाबाद में यहां बनेगा 7 KM लंबा जॉगिंग ट्रैक, 10 करोड़ की आएगी लागत; सेहत संग शहर को भी फायदा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, अफजल खान
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गाजियाबाद में लोगों की सेहत और शहर की सूरत संवारने के लिए नगर निगम खास योजना बना रहा है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से 7 किलोमीटर से अधिक लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा।

गाजियाबाद में यहां बनेगा 7 KM लंबा जॉगिंग ट्रैक, 10 करोड़ की आएगी लागत; सेहत संग शहर को भी फायदा

गाजियाबाद में ट्रांस हिंडन के लोगों को जल्द हरियाली के बीच मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। गाजियाबाद नगर निगम इंदिरापुरम और वसुंधरा के बीच स्थित ग्रीन वैली को विकसित करने की योजना तैयार कर रहा है। परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे लगभग साढ़े 7 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इसके साथ ही बेंच, एलईडी लाइट, कूड़ेदान और पौधरोपण कर ग्रीन वैली को आधुनिक सुविधाओं से लैस हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

ग्रीन वैली ट्रांस हिंडन क्षेत्र की सबसे बड़ी हरित पट्टियों में शामिल है, जहां प्रतिदिन लोग सुबह और शाम टहलने, दौड़ने और व्यायाम के लिए पहुंचते हैं। देखरेख के अभाव में वैली की स्थिति खराब हो चुकी है। जगह-जगह बेंच टूट चुकी हैं और पहले से बने एक मीटर चौड़े ट्रैक की इंटरलॉकिंग टाइल्स उखड़ चुकी हैं। कई स्थानों पर पेड़ भी सुख चुके हैं। इस कारण इस क्षेत्र में लोगों ने टहलना कम कर दिया है।

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उद्यान विभाग सहायक अभियंता पवन कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रीन वैली को संवारने की योजना बना रहा है। योजना के तहत पूरे मार्ग पर व्यवस्थित जॉगिंग ट्रैक तैयार किया जाएगा, ताकि हर मौसम में लोग सुरक्षित रूप से मॉर्निंग वॉक और दौड़ लगा सकें। छायादार एवं सजावटी पौधों का रोपण कर हरियाली को और घना बनाया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य ग्रीन वैली को ऐसा सार्वजनिक स्थल बनाना है, जहां लोग स्वास्थ्य लाभ के साथ स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकें।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

जॉगिंग ट्रैक बनने से लोगों को नियमित व्यायाम के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिलेगा। सुबह और शाम बड़ी संख्या में सैर करने वाले, धावक और वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। ट्रैक के किनारे पौधरोपण होने से हरित क्षेत्र का विस्तार होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यहां टहलने के लिए आने वाले लोगों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी।

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जलभराव से भी राहत मिलेगी

ग्रीन वैली के कई हिस्सों में बारिश के दौरान पानी भरने और कच्चे रास्तों के खराब होने की शिकायत रहती है। नई योजना में ट्रैक निर्माण के साथ जल निकासी व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यदि ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी बनाया गया तो बारिश के मौसम में भी लोगों को बिना किसी परेशानी के टहलने और दौड़ने की सुविधा मिल सकेगी।

डॉ. अनुज कुमार सिंह, उद्यान प्रभारी, नगर निगम, ''ग्रीन वैली के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 10 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है। योजना में जॉगिंग ट्रैक, पौधरोपण और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे यहां टहलने के लिए आने वालों को लाभ होगा।''

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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