Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News69 bus stops for city e-buses will be built in Ghaziabad city offering several conveniences for passengers
गाजियाबाद में सिटी ई-बसों के लिए 69 जगह बनेंगे बस स्टॉप, यात्रियों के लिए होंगी कई सहूलियत

गाजियाबाद में सिटी ई-बसों के लिए 69 जगह बनेंगे बस स्टॉप, यात्रियों के लिए होंगी कई सहूलियत

संक्षेप:

गाजियाबाद शहर में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बस स्टॉप बनाने का काम नगर निगम ने शुरू करा दिया है। 69 स्थानों पर आधुनिक बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यहां पर लोगों के बैठने से लेकर बसों की जानकारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिलेगी।

Dec 26, 2025 07:12 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, अफजल खान
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद शहर में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बस स्टॉप बनाने का काम नगर निगम ने शुरू करा दिया है। 69 स्थानों पर आधुनिक बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यहां पर लोगों के बैठने से लेकर बसों की जानकारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शहर में सिटी ई-बसों का संचालन लंबे समय से किया जा रहा है। इन बसों के लिए स्टॉप की व्यवस्था नहीं होने से परिचालन में दिक्कत होती है। जगह-जगह खड़े यात्रियों के लिए बस रोकने में बस चालकों को परेशानी होती है और इससे जाम भी लगता है।

ये भी पढ़ें:NCR से कई जगहों के लिए 8 नई इलेक्ट्रिक AC बसें शुरू; जानें रूट-किराया और स्टॉप

सिटी ई-बसों का संचालन बेहतर रूप से करने के लिए 69 बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा। यहां पर बस के आने-जाने से लेकर रुकने तक कि जानकारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को दी जाएगी। इन स्टॉप का निर्माण ट्रिपल पी मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) पर किया जाएगा। इससे नगर निगम पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और यात्रियों को आसानी से आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

अधिकारियों के अनुसार, अब तक शहर में कई स्थानों पर बस स्टॉप की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे यात्रियों को धूप, बारिश या ठंड में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता था। कई बार बसों के समय की जानकारी न होने के कारण लोगों को इधर-उधर भटकना पड़ता था।

डिजिटल बोर्ड पर बसों कि सारी जानकारी मिलेगी : बस स्टॉप पर डिजिटल सूचना प्रणाली की सुविधा होगी। हर एक बस स्टॉप पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर उधर से गुजरने वाली ई-बसों के आने-जाने, रुकने का समय, प्रस्थान का समय, रूट की जानकारी और अगली बस के आने में लगने वाले समय जानकारी दी जाएगी।

बुजुर्गों, महिलाओं को सुविधा मिलेगी

अधिकारियों ने बताया कि बस स्टॉप पर यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक बेंच और मौसम से बचाव के लिए मजबूत शेड लगाए जाएंगे। तेज धूप, बारिश या ठंड के दौरान यात्रियों को खुले में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप का डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

एनके चौधरी, मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग, नगर निगम, ''शहर में ई-बसों के संचालन को बेहतर बनाने और यात्रियों कि सुविधा के लिए स्टॉप बनाने का कार्य शुरू करा दिया गया है। ट्रिपल पी मॉडल पर स्टॉपों का निर्माण कराया जा रहा है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।