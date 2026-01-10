Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News67 year old woman held for supplying firearms to gangsters in Delhi NCR
दिल्ली-NCR में बदमाशों को हथियार मुहैया कराती थी 67 साल की 'रामबीरी', बैंक डकैती में भी माहिर

दिल्ली-NCR में बदमाशों को हथियार मुहैया कराती थी 67 साल की 'रामबीरी', बैंक डकैती में भी माहिर

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने 67 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें चार पिस्टल और तीन मैगजीन शामिल थीं।

Jan 10, 2026 08:17 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने 67 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें चार पिस्टल और तीन मैगजीन शामिल थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि हथियार तस्करी के आरोप में 67 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला अपनी उम्र का फायदा उठाकर संदेह से बचती थी और मध्य प्रदेश के हथियार खरीदकर उन्हें दिल्ली या मेरठ ले जाती थी। वहां उन्हें गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों को बेच दिया जाता था।

पुलिस ने बताया कि मेरठ की रहने वाली रामबीरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें चार पिस्तौल और तीन अतिरिक्त मैगजीन शामिल थीं। पुलिस के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में सामने आए अपराधों में हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत यह गिरफ्तारी की गई।

अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में शामिल गिरोहों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर रामबीरी की पहचान ऐसे ही एक गिरोह की सक्रिय मेंबर के रूप में हुई। वह जांच से बचने के लिए अपनी ज्यादा उम्र का इस्तेमाल कर रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचनाओं के आधार पर टीम ने रामबीरी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियारों की एक नई खेप बरामद हुई।

पुलिस ने बताया कि रामबिरी का संगठित अपराध से जुड़ा लंबा इतिहास है। 2003 में अपने पति की मौत के बाद वह कथित तौर पर अपराधियों के संपर्क में आई। 2008 में वह कथित तौर पर हरियाणा के गुरुग्राम में 1.48 करोड़ रुपए की बैंक डकैती और उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक अन्य बैंक डकैती में शामिल थी। 2009 में उसने और उसके साथियों ने कथित तौर पर दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में एक और बैंक डकैती का प्रयास किया।

ये भी पढ़ें:नए साल की पार्टी में ड्रग्स सप्लाई, क्राइम ब्रांच ने जब्त की 10 करोड़ की हेरोइन
ये भी पढ़ें:ट्रांसपोर्टरों व ट्रैफिक पुलिस से करते थे वसूली, क्राइम ब्रांच ने 2 गिरोह पकड़े

गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसी) के तहत 2009 में विशेष प्रकोष्ठ में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि रामबीरी को उसके साथी बलजिंदर के साथ इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 2009 से 2017 तक न्यायिक हिरासत में रही।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जेल से रिहा होने के बाद उसने कथित तौर पर अपने साथियों से दोबारा संपर्क साधा और हथियारों की खरीद-बिक्री का अवैध धंधा शुरू कर दिया। उन्होंने कि जब्त किए गए हथियारों के सप्लायर और उसके खरीदारों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।