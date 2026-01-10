दिल्ली-NCR में बदमाशों को हथियार मुहैया कराती थी 67 साल की 'रामबीरी', बैंक डकैती में भी माहिर
दिल्ली पुलिस ने 67 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें चार पिस्टल और तीन मैगजीन शामिल थीं।
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि हथियार तस्करी के आरोप में 67 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला अपनी उम्र का फायदा उठाकर संदेह से बचती थी और मध्य प्रदेश के हथियार खरीदकर उन्हें दिल्ली या मेरठ ले जाती थी। वहां उन्हें गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों को बेच दिया जाता था।
पुलिस ने बताया कि मेरठ की रहने वाली रामबीरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें चार पिस्तौल और तीन अतिरिक्त मैगजीन शामिल थीं। पुलिस के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में सामने आए अपराधों में हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत यह गिरफ्तारी की गई।
अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में शामिल गिरोहों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर रामबीरी की पहचान ऐसे ही एक गिरोह की सक्रिय मेंबर के रूप में हुई। वह जांच से बचने के लिए अपनी ज्यादा उम्र का इस्तेमाल कर रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचनाओं के आधार पर टीम ने रामबीरी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियारों की एक नई खेप बरामद हुई।
पुलिस ने बताया कि रामबिरी का संगठित अपराध से जुड़ा लंबा इतिहास है। 2003 में अपने पति की मौत के बाद वह कथित तौर पर अपराधियों के संपर्क में आई। 2008 में वह कथित तौर पर हरियाणा के गुरुग्राम में 1.48 करोड़ रुपए की बैंक डकैती और उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक अन्य बैंक डकैती में शामिल थी। 2009 में उसने और उसके साथियों ने कथित तौर पर दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में एक और बैंक डकैती का प्रयास किया।
गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसी) के तहत 2009 में विशेष प्रकोष्ठ में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि रामबीरी को उसके साथी बलजिंदर के साथ इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 2009 से 2017 तक न्यायिक हिरासत में रही।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जेल से रिहा होने के बाद उसने कथित तौर पर अपने साथियों से दोबारा संपर्क साधा और हथियारों की खरीद-बिक्री का अवैध धंधा शुरू कर दिया। उन्होंने कि जब्त किए गए हथियारों के सप्लायर और उसके खरीदारों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।