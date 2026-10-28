14 साल में 67% की वृद्धि गलत नहीं; केंद्र सरकार के किस फैसले को HC ने ठहराया सही, खारिज की जनहित याचिका
पीठ ने कहा कि केवल इस बढ़ोतरी के आधार पर नई फीस को अनुचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने और उसका नवीनीकरण कराने की फीस बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि 14 वर्षों में पासपोर्ट शुल्क में करीब 67 प्रतिशत की वृद्धि को अपने आप में अनुचित नहीं कहा जा सकता। शुल्क तय करना सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है और जब तक फीस बहुत ज्यादा या अनुचित नहीं हो, तब तक अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ प्रवासी लीगल सेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत तय की गई नई फीस को चुनौती दी गई थी। ये नियम एक जुलाई से लागू हुए थे। संगठन ने 25 जून को अधिसूचित संशोधित नियमों और विदेश मंत्रालय की ओर से 10 अगस्त को जारी कार्यालय ज्ञापन को भी चुनौती दी थी।
विदेश में रहने वालों पर ज्यादा बोझ का दावा
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि विदेश में रहने वाले कुछ भारतीयों के पासपोर्ट नवीनीकरण का शुल्क करीब 12 हजार रुपए तक पहुंच गया है। यह भारत में रहने वाले आवेदकों की तुलना में लगभग पांच हजार रुपए अधिक है। संगठन का कहना था कि शुल्क में इस अंतर से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों, खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले कम आय वाले श्रमिकों पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये कामगार विदेश में नौकरी करके अपने परिवारों का भरण-पोषण करते हैं।
याचिका में कहा गया कि विदेश में काम करने वाले भारतीयों के लिए वैध पासपोर्ट होना जरूरी है। इसके बिना उनकी नौकरी जारी रखने, वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने और विदेश में कानूनी रूप से रहने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में बढ़ी हुई फीस का असर उन श्रमिकों पर भी पड़ेगा, जिनकी आय सीमित है।
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देने की मांग
संगठन ने सुझाव दिया था कि विदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था की जाए, ताकि बढ़ी हुई फीस के कारण जरूरी पासपोर्ट सेवाएं उनकी पहुंच से बाहर न हों। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार के लिए पहले दिए गए उसके प्रतिवेदनों पर मंत्रालय ने संबंधित चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू संशोधित शुल्क व्यवस्था को रद्द करने की मांग की थी। वैकल्पिक रूप से उसने अधिकारियों को अपने प्रतिवेदनों पर दोबारा विचार करने और कारणों सहित नया फैसला लेने का निर्देश देने की अपील की थी।
कोर्ट ने पूछा- आर्थिक कमजोरी कैसे तय होगी?
हाईकोर्ट ने विदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को छूट देने के सुझाव पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि किसी नागरिक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का निर्धारण कैसे किया जाएगा और उसकी पात्रता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। अदालत ने संकेत दिया कि यह सरकार के नीतिगत फैसले से जुड़ा मामला है। किसी विशेष छूट व्यवस्था को लागू करने का निर्देश तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक ऐसा करने के लिए कोई स्थापित कानूनी या संवैधानिक अधिकार मौजूद न हो।
इससे पहले साल 2012 बढ़ाई गई थी फीस
अदालत ने ध्यान दिलाया कि पासपोर्ट शुल्क में पिछली बार बढ़ोतरी वर्ष 2012 में की गई थी। इसके बाद 14 साल में करीब 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीठ ने कहा कि केवल इस बढ़ोतरी के आधार पर नई फीस को अनुचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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