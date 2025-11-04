दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अबूधाबी की फ्लाइट से आया 641 ग्राम सोना, तस्करी का यह तरीका कर देगा हैरान

संक्षेप: अगर यह सोना कस्टम विभाग के अधिकारियों के हाथ नहीं लगता तो यह सोना किसी ना किसी शख्स द्वारा सीट के नीचे से निकाला जाना था। फिलहाल अधिकारी उसी शख्स का पता लगाने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए यह भेजा गया था।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूं तो तस्करी के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें विदेश से आने वाले यात्री अपने किसी ना किसी सामान में छुपाकर सोने या ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा जाते हैं। हालांकि मंगलवार को IGI एयरपोर्ट पर तस्करी का ऐसा मामला सामने आया, जिसके तरीके के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने तस्करी कर पेस्ट के रूप में लाया जा रहा 641 ग्राम सोना बरामद किया गया, हैरानी की बात तो यह है कि यह सोना किसी पुरुष या महिला के पास से नहीं मिला, बल्कि यह सोना विमान में यात्री सीट्स के नीचे छुपाकर रखा गया था। बरामद सोने का मूल्य करी 80 लाख रुपए है।

अबूधाबी से आई फ्लाइट में रखा था छुपाकर मामले की जानकारी देते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिल्ली कस्टम विभाग ने बताया कि तस्करी कर लाया जा रहा यह सोना 4 नवंबर मंगलवार को अबूधाबी से दिल्ली पहुंची इंडिगो की फ्लाइट की जांच के दौरान मिला। विज्ञप्ति में बताया गया कि जब उड़ान संख्या 6E-1406 की गहन तलाशी ली गई, तो यह सोना विमान में लगी यात्री सीट के नीचे पाइप के अंदर रखा मिला। इस दौरान पेस्ट रूप में लाए गए इस सोने को पैकेजिंग सामग्री समेत पाइप के अंदर रखा गया था। इस कार्रवाई को AIU (एयर इंटेलिजेंट यूनिट) ने अंजाम दिया। AIU एयरपोर्ट पर तैनात रहने वाली एक कानून प्रवर्तन और कस्टम एजेंसी है जो तस्करी से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर काम करती है।