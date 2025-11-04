दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अबूधाबी की फ्लाइट से आया 641 ग्राम सोना, तस्करी का यह तरीका कर देगा हैरान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News641 grams of gold recovered from a plane at IGI Airport, smuggling method will surprise you
Tue, 4 Nov 2025 08:28 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूं तो तस्करी के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें विदेश से आने वाले यात्री अपने किसी ना किसी सामान में छुपाकर सोने या ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा जाते हैं। हालांकि मंगलवार को IGI एयरपोर्ट पर तस्करी का ऐसा मामला सामने आया, जिसके तरीके के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने तस्करी कर पेस्ट के रूप में लाया जा रहा 641 ग्राम सोना बरामद किया गया, हैरानी की बात तो यह है कि यह सोना किसी पुरुष या महिला के पास से नहीं मिला, बल्कि यह सोना विमान में यात्री सीट्स के नीचे छुपाकर रखा गया था। बरामद सोने का मूल्य करी 80 लाख रुपए है।

अबूधाबी से आई फ्लाइट में रखा था छुपाकर

मामले की जानकारी देते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिल्ली कस्टम विभाग ने बताया कि तस्करी कर लाया जा रहा यह सोना 4 नवंबर मंगलवार को अबूधाबी से दिल्ली पहुंची इंडिगो की फ्लाइट की जांच के दौरान मिला। विज्ञप्ति में बताया गया कि जब उड़ान संख्या 6E-1406 की गहन तलाशी ली गई, तो यह सोना विमान में लगी यात्री सीट के नीचे पाइप के अंदर रखा मिला। इस दौरान पेस्ट रूप में लाए गए इस सोने को पैकेजिंग सामग्री समेत पाइप के अंदर रखा गया था। इस कार्रवाई को AIU (एयर इंटेलिजेंट यूनिट) ने अंजाम दिया। AIU एयरपोर्ट पर तैनात रहने वाली एक कानून प्रवर्तन और कस्टम एजेंसी है जो तस्करी से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर काम करती है।

कस्टम विभाग ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

दिल्ली कस्टम विभाग ने इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक अधिकारी को सीट के नीचे पाइम में पैकेजिंग के अंदर छुपाकर रखे गए सोने के पेस्ट को निकालते देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि यह सोना किसने और किसके लिए भेजा था। दरअसल अगर विभाग के हाथ यह सोना नहीं लगता तो यह सोना किसी ना किसी शख्स द्वारा सीट के नीचे से निकाला जाना था। फिलहाल अधिकारी उसी शख्स का पता लगाने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए यह भेजा गया था।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
